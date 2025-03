Muere a los 43 años la actriz belga Emilie Dequenne, conocida por 'Rosetta' y 'El pacto de los lobos'

La actriz belga Emilie Dequenne ha fallecido este domingo a los 43 años en el hospital Gustave Roussy de Villejuif, cerca de París, a causa de un cáncer poco común, según han comunicado su familia y su agente, Danielle Gain, a la agencia de noticias AFP.

Dequenne, nacida el 29 de agosto de 1981, debutó en la pantalla grande por todo lo alto al ganar el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes de 1999 por su interpretación en Rosetta, dirigida por los hermanos Dardenne. También destaca su papel en la película de época con tintes fantásticos El pacto de los lobos (2001), de Christophe Gans.

La carrera de Dequenne incluye cerca de 50 películas, entre ellas La chica del tren (2009), Lose Your Mind (2012), Not Her Type (2014) y The Things We Say, The Things We Do, por la que recibió un Premio César a la Mejor Actriz de Reparto en 2021. En 2022 participó en Close, ganadora del Gran Premio del jurado en Cannes y nominada al Oscar a mejor película internacional.

Dequenne reveló en octubre de 2023 que padecía un carcinoma adrenocortical (cáncer del sistema endocrino) diagnosticado dos meses antes y que la había mantenido alejada de los sets de rodaje desde entonces.

"¡Qué lucha tan dura! Y no podemos elegir..." publicó la actriz en Instagram el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.