Muere la actriz Michelle Trachtenberg, conocida por 'Gossip Girl' y 'Buffy, cazavampiros', a los 39 años

Michelle Trachtenberg, actriz conocida por sus apariciones en Gossip Girl o Buffy, cazavampiros, ha muerto este miércoles a los 39 años en su apartamento de Nueva York. La intérprete fue hallada por su madre alrededor de las 08.00 horas en un piso de un complejo de apartamentos de lujo en el vecindario de Central Park South de Manhattan, según han informado ABC News y el New York Post.

La actriz se había sometido recientemente a una operación de trasplante de hígado que pudo haber tenido complicaciones, según medios locales. En los últimos meses, Trachtenberg compartió algunos selfies en Instagram que preocuparon a sus seguidores, con algunos de ellos haciendo comentarios sobre su deteriorado aspecto físico.

Por ahora, se cree que la actriz ha muerto por causas naturales, aunque todavía no se sabe la causa concreta del fallecimiento, que será determinado por la autopsia de la oficina del médico forense. The Post también ha recalcado que su muerte no se está investigando como un posible crimen.

Michelle Trachtenberg en una esdcena de 'Buffy, cazavampiros'