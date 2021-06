El tráiler de la nueva 'Gossip Girl' no convence a todos

Vuelven los cotilleos, vuelve la Reina Cotilla, aunque dicen que en España vamos a tener que esperar un poco más para ver los nuevos cpítulos de esta nueva temporada de Gossip Girl. Eso sí, olvídate del reparto que conocías, porque ni Serena Van der Woodsen, ni Blair Waldorf, ni siquiera Chuck Bass estarán en estos nuevos episodios. Una nueva generación de adolescentes pijos formarán parte del elenco de esta nueva versión de Gossip Girl.

“Yo, después de ver el trailer de la nueva serie de Gossip Girl que más bien parece una versión de Elite



pic.twitter.com/5vfF6WYDAx“ — Liz ���� (@Liz_MarCT) June 10, 2021

El nuevo tráiler, que acaba de lanzar HBO, ha generado tanta expectación que ya se ha colado entre las tendencias mundiales. En España, los usuarios han destacado en Twitter que les recuerda mucho a Élite, y ya están haciendo memes y comentarios acerca de este curioso parecido. Otros muchos comentan que no se imaginan un Gossip Girl sin Blair, Serena o Chuck.

“Todos estamos de acuerdo que el nuevo trailer de gossip girl es una versión de élite gringo y nada que ver con la original. También el cast femenino no lleva un estilo fabuloso como Serena y Blair (aunque tienen outfit bonitos) pic.twitter.com/9DvqkR4d2V“ — ������������ �������� (@Lasandiaahah) June 10, 2021

Este regreso viene a nuestras pantallas con nuevas historias y en forma de reboot. ¿Qué quiere decir esto? Podemos traducirlo como un vuelta a empezar, algo similar a un reinicio de la trama, pero con otros personajes, aunque con los mismos productores y la misma estética. Las tramas comparten la esencia de la serie original y los nuevos personajes se parecen física y personalmente a lo antiguos. Vamos, los clichés de siempre llevados al universo de la Reina Cotilla, que ahora en lugar de un Blog utilizará Instagram para difundir sus maldades y rumores entre toda la élite de Manhattan.

“Ósea es Gossip Girl pero no es Gossip Girl no se si usted me entienda pic.twitter.com/Pe71KDkgIR“ — The Series Reporter ➐ (@SeriesReporter) June 10, 2021

Como diferencia fundamental, destacar que habrá mucha más inclusividad, más representación de género, de raza e identidad sexual. Los productores de la serie no quieren alejarse de la actualidad y así lo han comentado en diferentes medios. Entre las novedades más importantes están el hecho de que los roles de género no van a existir. Whitney Peak (Zoya Lott) así lo ha confirmado durante una entrevista para Dazed: "Los humanos van a ser simplemente humanos, haciendo lo que quieren, en lugar de etiquetarse en ‘soy un hombre, esto es lo que debo hacer’. Vamos a dar una versión bastante cruda de lo que es la realidad en la pantalla." La nueva temporada va a visibilizar que los tiempos cambian y la sociedad con ellos. La ficción es consciente de que no puede no dejar constancia de ello en sus guiones.

“Esto no es Gossip Girl, esto es Élite pero americano. https://t.co/mUZoDR0bbZ“ — flaca (@IngridCitlally9) June 10, 2021

Desde finales del año pasado nos han ido llegando imágenes del rodaje en las calles de Nueva York a través de redes sociales. Fotografías que nos han mostrado a los nuevos protas ataviados con sus mejores galas, pues la moda vuelve a ser un pilar fundamental de esta ficción.

¿Quiénes son los nuevos protas? La nueva élite de Manhattan la conoceremos a través de la ácida mirada de Zoya, personaje interpretado por Whitney Peak que, como se puede ver en el avance lanzado por HBO, se meterá en el papel de Dan Humphrey en la antigua Gossip Girl. Ella nos pondrá en contexto y será la voz crítica con el mundo exclusivo y superficial que genera el Upper East Side. “La neta la neta, no me llamó la atención el reboot de Gossip girl.



Yo le seré eternamente fiel a la única e inigualable Blair Waldorf ���� pic.twitter.com/jMJ2lkznYM“ — La morra de ���������������� ✨Taylor's version ✨�� (@callmelucyyyy) June 10, 2021 Julien Calloway, una adinerada influencer interpretada por Jordan Alexander, dará vida al personaje que dejó Blair junto a su novio Obie, que asume el actor Eli Brown. Aunque hay muchos personajes más, como Audrey (Emily Alyn Lind) y su pareja de siempre Aki (Evan Mock), dos jóvenes pertenecientes a las familias más ricas de Nueva York. En el rol de Chuck Bass, nos encontramos a Max Wolfe, encarnado por Thomas Doherty, personaje al que amarás o odiarás, sin medias tintas.