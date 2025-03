Guardia Civil: la presencia de mujeres supera ya el 10%

Objetivo igualdad se puede ver en Canal 24 horas los domingos a las 15:50h

La cifra de mujeres guardias civiles sigue siendo muy baja, pero hay que tener en cuenta que no fue hasta 1988 cuando las mujeres pudieron ingresar en la Benemérita. “Actualmente, hay aproximadamente 80.000 agentes, de los que el 10,4% son mujeres”, nos explica Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, nada más comenzar la entrevista.

Entre las más de 8.200 mujeres guardias civiles que trabajan en la institución, hemos hablado para hacer este reportaje con la sargento Nerea Bardillo, la cabo 1º Ángela Fernández y la teniente coronel María Jesús Pascual. Y qué mejor lugar que el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, que es un antiguo cuartel.

Bardillo, que lidera el puesto de Madrigal de las Altas Torres —dependiente de la Comandancia de Ávila—, gestiona a un equipo de hombres, con los que –dice– no tiene problema alguno. Tampoco para ir subiendo de puesto. “Nosotras no encontramos diferenciaciones para ascender, ni desde un punto de vista académico ni físico. Las pruebas físicas están adaptadas, ya que el hombre y la mujer no somos físicamente iguales”.

Esto que más de uno pensará que toda la vida fue así, no era lo mismo hace años. Y si no, que se lo digan a María Jesús Pascual: “En el año 1997, cuando yo ingresé, hombres y mujeres pasábamos por las mismas pruebas. Y me refiero a la prueba en sí y a los tiempos que había que hacer, con lo cual para las mujeres era mucho más duro preparar esa oposición y después seguir en la academia, porque seguían realizándose pruebas”.

Mercedes González, durante la entrevista RTVE

¿Machismo en La Benemérita? Sobre si hay machismo en la Benemérita, Pascual reconoce que “siempre han existido determinados comportamientos, opiniones o gestos que podrían considerarse machismo, pero nunca se han hecho de una forma totalmente abierta”. Mercedes González, sin embargo, reconoce que “existe una parte de machismo en la Guardia Civil como en el resto de la sociedad”, pero que tanto ella como su antecesora, María Gámez —que fue la primera mujer en dirigir la Guardia Civil— han luchado por cambiar las cosas. “Hay que decir que el que creó el Área de Igualdad en la Guardia Civil fue un hombre, Félix Azón, y bajo el mandato de Gámez se tomaron una serie de medidas que supusieron un enorme avance”. Su objetivo, asegura, es consolidar esta política de igualdad. RTVE