Día Mundial de la Endometriosis: ¿es normal que duela la regla?

La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta a aproximadamente 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo. En el Día Mundial de esta afección, que se conmemora cada 14 de marzo, hablamos con una experta en Ginecología y una especialista en Endocrinología para abordar si es normal el dolor menstrual y si padecerlo implica problemas de salud como la endometriosis. Además, contactamos con la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica Estatal (ADAEC) para conocer el impacto que tiene en las pacientes esta enfermedad sin cura.

No es normal que nos duela la regla, aunque sea habitual

Hemos preguntado a la médica ginecóloga Enriqueta Barranco y a Carme Valls Llobet, endocrinóloga y experta en medicina con perspectiva de género, si es "normal" que nos duela la regla y ambas contestan con rotundidad: "No lo es". Barranco asegura que "no debería doler un proceso fisiológico" y denuncia el "desinterés" por investigar el dolor menstrual porque "se empezó a hablar de la dismenorrea ya a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX", a pesar de que "acompaña a la humanidad desde que hay historia escrita". Carme Valls Llobet incide en que "la menstruación saludable no duele" y advierte de que "el dolor menstrual es un signo de alarma" que indica un problema "casi siempre hormonal".

Tal y como explica Valls Llobet, "lo que duele es un exceso de contracciones en el útero y la salida de la prostaglandina", una "hormona inflamatoria" que sale cuando en el endometrio ha habido un desequilibrio "entre estrógenos y progesterona durante el ciclo menstrual anterior". Este desequilibrio lo puede provocar "cualquier alteración endocrina en el cuerpo de la mujer, por ejemplo, que tenga un problema de exceso de tiroides". Añade que "cada día hay más chicas con más dolor menstrual" por la existencia de "muchos disruptores endocrinos en el medio ambiente", como puede ser la contaminación. Otra causa del dolor menstrual es el exceso de estrógenos que provoca el "estrés físico o mental". "Si estás muy estresada en la primera fase del ciclo menstrual es muy probable que ovules mal o que ovules con poca progesterona y esto hace que haya más dolor menstrual", explica esta experta.

En cuanto a cómo enfrentar el dolor menstrual, las especialistas señalan que "no hay un remedio universal". Defienden que la solución no pasa por prescribir anticonceptivos con los que "no se tiene la menstruación" y por eso "ya no te duele". Para Carme Valls esta práctica tan habitual, que solo oculta "el dolor un tiempo", contribuye a "invisibilizar a las mujeres dándoles anticonceptivos" y mientras "no les han estudiado a fondo lo que tienen".