Trump busca pactar un acuerdo nuclear con Irán, que se niega a negociar si EE.UU. continúa su política de "máxima presión"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha enviado una carta al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, con la intención de negociar un acuerdo nuclear. Teherán, por su parte, ha asegurado que aún no ha recibido la misiva y ha adelantado que no se sentará a conversar mientras Washington continúe su política de "máxima presión" y de "amenazas".

"Les he escrito una carta diciendo que espero que negocien, porque si tenemos que intervenir militarmente, va a ser terrible para ellos", ha sostenido Trump en una entrevista con Fox Business en la que ha afirmado que la misiva fue enviada el jueves.

La otra forma de abordar este asunto "es intervenir militarmente, porque no les podemos dejar tener un arma nuclear", ha defendido el líder republicano, que asegura que él prefiere "negociar un acuerdo". "No quiero hacer daño a Irán", ha añadido.

" No entablaremos ninguna negociación directa con Estados Unidos mientras continúen con su política de máxima presión y amenazas", ha afirmado el responsable de la diplomacia iraní en los márgenes de una reunión de la Organización de Cooperación Islámica en Yeda.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas ha asegurado que Teherán no ha recibido la carta mencionada por Trump mientras que, según recoge Afp, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, descarta por ahora iniciar ninguna conversación con Washington.

Trump: "El tiempo se agota"

El presidente estadounidense ha defendido que el momento actual es el apropiado para negociar con Irán es ahora porque, "el tiempo se agota" y, dice, "algo va a pasar de una forma u otra". En febrero, Jamenei ya se negó hace un mes a mantener conversaciones con Estados Unidos y afirmó: "no es sabio, no es inteligente y no es honorable".

Ambos países firmaron un pacto nuclear en 2025 —que buscaba impedir que Teherán fabricara armas nucleares— bajo la administración de Barack Obama, pero el actual mandatario estadounidense se retiró del acuerdo en mayo de 2018, durante su primer mandato.

Rusia se ha ofrecido a mediar entre Estados Unidos e Irán, según una fuente citada por Reuters y el medio de comunicación estatal ruso Zvezda informó el martes, citando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que el presidente Vladímir Putin había acordado ser el mediador en las mencionadas conversaciones.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, cambió la política exterior de su país con respecto a Rusia y adoptó una postura más conciliadora con Putin, con quien no tardó en conversar a su llegada a la Casa Blanca. Ambos, de hecho, llevan semanas negociando el fin del conflicto que Moscú inició hace más de tres años en Ucrania.