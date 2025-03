Choque entre Aena y el Ayuntamiento de Madrid por el destino de las 500 personas sin hogar que viven en Barajas

Cada vez hay más personas que pasan la noche en el aeropuerto de Madrid o en el de Barcelona. Gente que está en paro o que trabajan, pero ninguna tiene casa y se sienten más seguras si duermen entre viajeros. Esta situación ha provocado que en aeródromos como el del Prat, se hayan cerrado las puertas alguna noche para impedir que estas personas sin hogar puedan dormir dentro.

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por el sindicato Alternativa, Sindical Aena/Enaire (ASAE), cada noche duermen en el aeropuerto de Barajas alrededor de 500 personas, la mayoría inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Todavía no existe un pacto entre las autoridades españolas que alcancen un acuerdo para poder realojarlos.

Este miércoles Aena y el Ayuntamiento de la capital han verbalizado un choque abierto por las personas que pernoctan en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez.

Según ha expresado el Ayuntamiento madrileño, este choque llega después de que este martes fuesen convocados a una reunión donde se les dijo "que se había tomado una decisión, controlar y limitar el acceso y desalojar el aeropuerto durante unas horas". Sin embargo, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha detallado que "no hubo una reunión de seguimiento", sino que el Ayuntamiento fue citado y acudió al encuentro por "lealtad institucional".

"Se nos dijo que se había tomado una decisión, controlar y limitar el acceso (desde las 18 horas) y desalojar el aeropuerto durante unas horas (de medianoche a las 3 horas de la madrugada). Por tanto, esta decisión no estaba condicionada a la actuación de los Servicios Sociales, se nos convocó a una reunión para decirnos que se había tomado una decisión", ha asegurado el delegado.

Su argumento gira en torno a unas personas que en su mayoría son solicitantes de asilo y que llegan a Madrid porque es donde está la sede de los ministerios. "Estamos ante un equipamiento que está en la ciudad de Madrid, pero que no es de Madrid, es un equipamiento nacional, pertenece al Ministerio de Transportes", ha incidido.

Desde Cibeles han condenado "la decisión unilateral de decir que es una competencia municipal", pero el Ayuntamiento de Madrid se niega a esto. "¿Queremos colaborar? Sí. ¿Queremos dar una respuesta a estas personas? Sí", ha resumido José Fernández, que ha asegurado que el Ayuntamiento tiene "colapsada" su red para dar respuesta a la emergencia social y no tienen "plazas libres".

Fuentes de Aena han asegurado que "no hay desalojos" y que "no se va a hacer".

"La asistencia social corresponde al Ayuntamiento"

El posicionamiento de Aena llega después de que tanto Comunidad como Ayuntamiento "hayan declinado participar en la reunión de un Grupo de Trabajo de Asistencia Social convocada para este jueves por la Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas", versión muy diferente a la dada desde el Ayuntamiento. "Gracias por comunicármelo porque nosotros no sabemos nada", ha contestado el concejal madrileño.

Aena, por su parte, ha insistido en que "no tiene competencia administrativa alguna en materia de servicios sociales" y las terminales del aeropuerto Madrid-Barajas están ubicadas en el término municipal de Madrid y, por tanto, "legalmente, la asistencia social corresponde al Ayuntamiento de Madrid".

"Lamentablemente", ha remarcado Aena, aunque el Ayuntamiento hace un seguimiento periódico, "no ofrece solución a una situación muy sensible de la que son responsables administrativa y políticamente y que, lejos de mejorar, se ha agravado con el tiempo". Finalmente, ha reiterado que los aeropuertos están diseñados y equipados para el tránsito de pasajeros y que, por tanto, "no están preparados para que las personas habiten en ellos".