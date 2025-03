La Generalitat dice a la jueza que hubo un período de la reunión del Cecopi que se hizo "exclusivamente presencial"

La Generalitat ha admitido que la reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) celebrada el pasado 29 de octubre, día de la dana que arrasó Valencia, se hizo de forma telemática y presencial simultáneamente, con un momento concreto donde lo que se produjo fue un periodo de trabajo "exclusivamente presencial". El Consell ha trasladado esta información en un escrito enviado a la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana.

El informe, que ha remitido la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, a petición de la jueza, señala asimismo que en ese periodo "se valoró por los técnicos presentes en el Cecopi las posibilidades de comunicación a través de los medios informativos de masas a la población", tal y como marca el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana.

La respuesta de Emergencias agrega que el contenido del mensaje ES-Alert, a juicio de los técnicos, debía ser redactado "de forma que no provocara un efecto contrario al pretendido que podría agravar la situación que incluso en el caso de la posible rotura de la presa hubiera provocado unas consecuencias todavía mayores".

No obstante, añade el texto, se valoró también la posibilidad de enviar un mensaje ES-Alert , "habida cuenta que el riesgo de rotura estaba previsto para un plazo máximo de tres horas, dirigido a la población de la zona potencialmente afectada por el posible colapso de la presa de Forata".

Morán critica el "catálogo de mentiras" de Mazón

En un audio facilitado a RTVE, el propio Morán ha cargado este jueves contra la Generalitat por su "catálogo de mentiras" para "justificar su inoperancia" el pasado 29 de octubre. Lo ha hecho a propósito de la vigilancia en barrancos y caudales que el Consell ha orquestado estos días en la Comunitat en respuesta a las lluvias que esta semana afectan a la región.

"Al desplegar ahora el operativo queda en evidencia que el 29 de octubre no lo hicieron, bien porque no lo consideraron necesario o porque alguien dio la orden de que no fuese así", ha aseverado el secretario de Estado.

Carlos Mazón justificó entonces la tardía actuación de su Gobierno al asegurar que no disponían de los datos que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ya que los sistemas de control de caudales no estaban operativos, ha recordado Hugo Morán. Sin embargo, de esos 265 puntos entre la red de aforos, pluviómetros y control de embalses, "solo cuatro no aportan datos porque están en mantenimiento", ha añadido.

"Tampoco es que los datos hayan servido para mucho porque el 29 tenían los de la Aemet, los de la CHJ y miles de llamadas al 112", ha agregado, refiriéndose a los más de 20.000 avisos que recibió el teléfono de Emergencias a lo largo de todo ese día. Pero a pesar de ello, "nadie tomó decisiones hasta que ya era demasiado tarde", ha concluido.