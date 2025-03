Miles de personas piden justicia en Valencia cuatro meses después de la dana: "Feijóo tiene que cesar a Mazón"

Este sábado, pasadas las 18:00 horas, 30.000 personas —según datos de la Delegación del Gobierno— se han manifestado en Valencia para exigir la dimisión del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la dana. Ha sido la quinta movilización por este motivo y la han convocado más de 200 asociaciones cívicas, sociales y sindicales. El lema ha sido el mismo que en ocasiones anteriores: 'Mazón Dimisión'.

Las protestas han partido de la calle Colón y han terminado en la Porta de la Mar, donde varios familiares han leído un manifiesto para exigir justicia. Estas movilizaciones han buscado dar protagonismo precisamente a ellos, a los familiares de las víctimas, que han encabezado la manifestación entre llantos y diversos gritos contra Mazón.

Este sábado se cumplen cuatro meses desde que la dana arrasó Valencia, una tragedia que dejó 224 fallecidos, 3 desaparecidos y centenares de miles de afectados. En las cuatro convocatorias anteriores, las movilizaciones tuvieron una participación masiva: 130.000 personas el 9 de noviembre, casi 100.000 el 30 de noviembre, cerca de 80.000 el 29 de diciembre y 25.000 el 1 de febrero, según los datos de la delegación de Gobierno en la comunidad.

Acusan a Mazón de "falta de humanidad"

En declaraciones a RTVE, las personas presentes en la manifestación han acusado al 'president' de "falta de humanidad" y han relatado emocionados que para ellos ha sido una semana muy dura porque le han visto contar "mentira tras mentira". Por todo ello, han vuelto a exigir que Mazón dimita "por su negligencia" y "por sus mentiras".

De hecho, también se han dirigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien han pedido a que asuma "su responsabilidad de líder" y obligue a Mazón a dimitir.

"Por favor, que nos dejen iniciar nuestra reconstrucción. Y, para inciarla, Feijóo tiene que cesar a Mazón o Mazón tiene que dimitir, y después tenemos que verlo en la cárcel", ha señalado una mujer durante la protesta. "Esta persona [Mazón] no se representa ni a sí mismo, se va escondiendo como las ratas", ha criticado otro hombre.

Varias personas durante la protesta este sábado en Valencia contra la gestión de Mázon de la dana. REUTERS/Eva Manez

A lo largo de la movilización, se han visto diferentes mensajes dirigidos al 'president', como 'Ni olvido ni perdón, Mazón dimisión'; 'Mazoff', o "Mazón, no estaves. Ara no estigues" ("Mazón, no estabas. Ahora no estés"). Además, algunas personas portaban fotos de familiares fallecidos y expresaban mensajes como 'Justicia por mi marido y mis hijos', Mazón, tú lo has matado' y 'Víctimas de Mazón'.

Varias personas llevan fotografías de fallecidos en las protestas de este sábado en Valencia. JOSE JORDAN / AFP

Cerca de las 20:00 horas, varios familiares han leído un manifiesto en el que han vuelto a recordar a las víctimas y han recalcado la responsabilidad de los políticos que estaban al mando de la situación. "No fue la lluvia ni el barranco, ni el río, fue la irresponsabilidad de aquellos que no actuaron", ha incidido Rosa María Álvarez, una de las familiares. Acto seguido, ha recordado que "no son números, no son estadísticas, son vidas truncadas por una actuación negligente".

Acto seguido, también han recordado que ni el Partido Popular ni Vox se han puesto en contacto con las víctimas y se han quejado de que se afirme que estas están siendo "manipuladas". "Nos da asco que digan eso. No nos manipula nadie", han incidido.

Finalmente, las personas presentes han concluido el manifiesto leyendo algunos de los nombres de las personas fallecidas, con un posterior minuto de silencio, y recitando unos versos del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés.