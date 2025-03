La asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez niega gestiones con la Complutense antes de crearse la cátedra

Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez, ha negado haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en 2020. En este sentido, ha negado haberse servido de su cargo en favor propio o de terceros.

Álvarez ha comparecido este miércoles en calidad de investigada ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias o corrupción en los negocios, entre otros. La asesora ha sido la primera en comparecer dentro del marco de una tanda de interrogatorios que incluye a otros seis testigos, entre los que se encuentra Alfredo González, vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2018.

El interrogatorio de la trabajadora de Moncloa ha girado en torno a la cátedra de la Complutense, sobre la que Álvarez ha afirmado que no hizo ningún tipo de diligencia antes de la firma del convenio de creación, que tuvo lugar el 30 de octubre de 2020. Lo ha hecho en respuesta a su propio abogado, que le ha preguntado si tuvo alguna implicación en la cátedra antes de que se firmara el convenio.

La investigada ha asegurado que no contactó con nadie de la UCM ni con ninguna de las empresas patrocinadoras de la cátedra antes de la firma del citado convenio. Además, ha explicado que no conocía a nadie de los organismos implicados. Según Álvarez, ella no influyó en ningún funcionario en beneficio propio o de Begoña Gómez, y tampoco solicitó nada prevaliéndose de su cargo como asesora en Moncloa.

Poco antes del comienzo de su declaración, Álvarez ha comunicado al juez que no sabe por qué se le está investigando y ha acudido a la secretaria del juzgado para ser informada formalmente al respecto. Este hecho ha provocado que el inicio de la comparecencia se haya retrasado unos minutos.