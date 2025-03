Cristina Álvarez, optometrista: "Pasar tiempo al aire libre reduce drásticamente el riesgo de padecer miopía"

Cada año se incrementa el número de personas con miopía, una afección de la vista que produce visión borrosa de objetos lejanos y la casuística es diversa. Desde la Organización Mundial de a Salud, calculan que en 2050 la mitad de la población del planeta la padecerá.

Los expertos coinciden en que el aumento se debe a una combinación de factores genéticos, ambientales, hábitos y estilo de vida, por lo que el papel del uso de pantallas en el desarrollo de la miopía ha sido objeto de investigación desde la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur.

Cristina Álvarez, miembro del Departamento de Optometría y Visión de la Universidad Complutense de Madrid, UCM, ha puntualizado en Las Mañanas de RNE, que no puede precisar si el dato concreto del estudio es completamente exacto. La investigadora colabora en uno de los estudios de la universidad Complutense de Madrid que analiza, entre otros, el de Seúl, pero explica que: "Son estudios en los que no medimos datos objetivos de tiempo, sino que son cuestionarios que hacemos a los padres, entonces [...] hay que cogerlos con cuidado, nos dan información sobre que el uso de pantallas incrementa el riesgo de tener miopía, pero dar un dato tan exacto como el 21% cada hora, yo no me atrevería a darlo".

Hasta ahora no existían estudios concluyentes que cuantificaran el grado de afectación que podía causar utilizar móviles, tabletas u ordenadores; pero, el estudio surcoreano revela que el uso continuado de pantallas por más de una hora diaria, aumentaría el riesgo de desarrollar miopía hasta un 21%. Este porcentaje sería mayor en función del número de horas de exposición.

La infancia es un periodo clave para el buen desarrollo del ojo Los investigadores han analizado diversos estudios de todo el mundo, compilando los registros de más de 300.000 personas y cerrando la muestra entre niños de dos años y jóvenes de 19. Dentro de esta franja se incluyen los años clave para el crecimiento y desarrollo del globo ocular. Del tamaño y la forma del ojo, depende el punto en el que forma la imagen dentro de la retina. Lo ideal, es que se forme en el centro de la misma, pero en una persona con miopía esa imagen se forma justo delante de ella y por ese motivo aparece la visión borrosa en objetos lejanos.