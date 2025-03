Junts retira la cuestión de confianza a Sánchez como pidió el mediador: "Es un último esfuerzo para evitar la ruptura"

Junts ha decidido retirar la proposición no de ley que se debatía este martes en el Congreso y con la que se solicitaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se sometiese a una cuestión de confianza. Lo hacen tras estudiar internamente la propuesta del verificador internacional entre ambas formaciones, Francisco Galindo Vélez, en la que pedía retirarla "para evitar la ruptura".

"Confiamos en el mediador, no en Sánchez", ha señalado el secretario general de Junts, Jordi Turrull cuando ha anunciado la decisión este lunes tras debatirla internamente en el partido. Tras una reunión en la que ha estado presente también de manera telemática el líder del partido, Carles Puigdemont, Junts ha asegurado que dan al relator internacional "la confianza que no tenemos en el PSOE y que se ha ganado él a lo largo de las negociaciones que hemos mantenido". "Sabe lo que esperamos y los calendarios", han incidido.

Turull ha subrayado que la confianza de Junts hacia Sánchez sigue "absolutamente deteriorada", pero ha decidido atender la petición de Galindo, en un "último esfuerzo para evitar la ruptura" y para "dar tiempo" a que el Gobierno "materialice" los acuerdos aún pendientes de cumplir

Este domingo se conoció que el verificador internacional presente en la reunión entre PSOE y Junts, el pasado viernes en Suiza, pidió al partido independentista que considerase retirar la iniciativa parlamentaria.

Ante dicha petición, el partido catalán se ha reunido para un "debate riguroso" que ha tenido lugar en la reunión de la ejecutiva del partido. Así, el debate el martes en el pleno del Congreso de la propuesta de Junts ha quedado suspendido, después de un periplo de más dos meses en los que ha sido objeto de informes, vaivenes y moneda de cambio en la negociación con el Gobierno.

"Tenemos la intención de llegar a acuerdos siempre en el marco de la Constitución. El PSOE está muy lejos en muchos aspectos de Junts, pero tratamos de llegar a acuerdos", ha añadido López sin decir directamente a la pregunta si habían acordado la cesión o no.

Sumar también ve "legislatura para rato"

En Sumar, el otro lado del Gobierno de coalición, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que hay "legislatura para rato", al tiempo que ha advertido de que "no hay alternativa", frente a la derecha y la ultraderecha, y por ello el país "va a seguir caminando" con "diálogo, negociación y buen hacer".

Aunque ha defendido "todos los debates legítimos en todas las formaciones políticas", ha remarcado que lo importante es que España "avanza y no hay alternativa" ante los que quieren implementar "la internacional del odio" que es "justamente la alternativa de destrozarlo absolutamente todo".

Por su parte, Podemos, socio del Ejecutivo, aseguran que “es un paripé entre Junts y PSOE" y todo forma parte de "presiones cruzadas". "No es una verdadera cuestión de confianza y no vamos a tratarla como tal. En Junts van de leones y no son más que gatitos, hacen lo que quiere el PSOE. Está por ver si la mantienen hasta el final”, dicen desde la formación liderada por Ione Belarra.