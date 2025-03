España es el segundo país de la UE donde se bebe con más frecuencia, pero gana adeptos a una vida 0,0

España es el segundo país de la UE que consume alcohol con más frecuencia y cada año cerca de 14.000 personas mueren por enfermedades atribuibles a este consumo, la gran mayoría por cáncer o enfermedades digestivas, según el Ministerio de Sanidad. Una cifra que a nivel mundial se eleva a los tres millones de muertes anuales, según la OMS.

En este Repor nos sumergimos en esta adicción aún muy estigmatizada que no entiende de género, edad ni condición social para saber cómo la viven quienes la sufren y sus familias. Conversamos con Álex que era adicto al alcohol y pidió ayuda a los 33 años.

Álex lleva más de 8 años y tres meses sin beber Repor

“A mí la recuperación me ha devuelto no solo las ganas de vivir sino la capacidad de elegir“

Por el camino perdió trabajos, amigos, pareja y sobre todo la capacidad de poder elegir. Ahora lleva más de nueve sin beber: "Ha sido un trabajo muy duro y de mucho tiempo. Hoy creo que soy un buen padre, un buen marido, un buen amigo...Hoy no necesito anestesiar un mal día. A mí la recuperación me ha devuelto no solo las ganas de vivir, sino la capacidad de elegir".

El secreto para dejar de beber: hablar con otro alcohólico Acudimos a una sesión de Alcohólicos Anónimos (AA), organización que este 2025 cumple 70 años en nuestro país. El anonimato garantiza la igualdad entre ellos porque lo importante es el mensaje, dicen, no las personas que lo transmiten. Y es también su fuerza para luchar contra esta enfermedad que, según la OMS, no tiene cura, pero se puede detener y controlar. Sesión de Alcohólicos Anónimos en Barcelona Repor AA lleva casi un siglo, desde su fundación en EE. UU., ayudando a millones de alcohólicos a superar y controlar su adicción. "No hay nada mejor que hablar con otro alcohólico para que se te pasen las ganas de beber", nos asegura María José, otro de los testimonios que nos cuenta su experiencia en primera persona. María José se siente muy afortunada de haberse dado cuenta a los 27 años de que tenía problemas con el alcohol Repor “No es solo dejar de beber, es aprender a vivir sin beber“ María José tiene 39 años y hace 12 que dejó de beber. A los 27 se dio cuenta de que tenía serios problemas con el alcohol y buscó ayuda. Sabe que su enfermedad es para toda la vida y que se cura "no bebiendo y acudiendo a sesiones de AA". Y añade: "No es solo dejar de beber, es aprender a vivir sin beber. Una vida sin muletas, porque quien no sale del trabajo y dice...:'Me voy a tomar una cervecita que me la he ganado'".

El alcoholismo, principal demanda de tratamiento Vamos a uno de los 15 centros de tratamiento de adicciones que hay en Barcelona y en los que el alcoholismo sigue siendo una de las principales causas de demanda de tratamiento. A pesar de que la sociedad sigue estigmatizando a estas personas. "Los alcohólicos no son viciosos, sino que padecen la enfermedad del alma", afirma el psiquiatra del CAS de Sants de Barcelona, José María Vázquez, que lleva 40 años tratando adicciones. José María Vázquez es psiquiatra del CAS Sants CatSalut - Grup ABD, miembro de la Sociedad Española de Patologia Dual y lleva 40 años tratando adicciones Repor Desde 2020, más de 60.000 españoles han recibido tratamiento por su adicción al alcohol. Las mujeres acuden menos y más tarde por el estigma y por miedo a perder la custodia de sus hijos. El alcoholismo no solo daña a quien bebe, por lo que los familiares de personas alcohólicas se reúnen en grupos de terapia como Al Anon en los que aprenden a vivir. Y también a convivir con el alcoholismo. Explican que las sesiones de Al-Anon les ha cambiado la vida: "Ahora puedo hablar tranquilamente y tan a gusto con mi marido cuando antes no sabía hablar, solo sabía gritar", dice la esposa de un alcohólico. Sesión de terapia de grupo en la comunidad de parientes y amigos de los alcohólicos Al-Anon de Barcelona Repor “Antes no sabía hablar, solo sabía gritar“ El alcoholismo no solo daña a quien bebe, por lo que los familiares de personas alcohólicas se reúnen en grupos de terapia como Al Anon en los que aprenden a vivir. Y también a convivir con el alcoholismo. Explican que las sesiones de Al-Anon les ha cambiado la vida: "Ahora puedo hablar tranquilamente y tan a gusto con mi marido cuando antes no sabía hablar, solo sabía gritar", dice la esposa de un alcohólico.

La vida sobria, igual diversión o más Si nos asomamos a un bar, vemos que el consumo de alcohol está cambiando. Cada vez hay más jóvenes, de la llamada generación Zeta, que eligen reducir y hacer una ingesta responsable de alcohol o directamente ser abstemios. Y más famosos se declaran abstemios y presumen de ello. Citamos a Lorena Ruiz y Jorge Molina, que no consumen alcohol, para que nos cuenten su experiencia. "Me lo paso igual de bien o mejor y al día siguiente estoy fresca como una rosa", afirma Lorena, que dejó de beber tras la pandemia. Lorena Ruiz casi no bebe y Jorge Molina es abstemio Repor “Cuando no bebes te miran raro, como a un friki “ Jorge Molina siempre ha sido abstemio: "No me ha gustado nunca el alcohol, no entiendo por qué la gente necesita tomarlo para socializar". Sí coinciden en la presión social recibida cuando no bebes: "Te miran raro, como a un friki, y te preguntan: '¿por qué no bebes?'. Nadie pregunta: '¿y tú, por qué bebes, o tú, por qué bebes tanto?'".

El mercado 0,0 gana terreno Poco a poco no beber deja de ser extraño. Por lo que la industria se reinventa y el mercado 0,0 gana terreno. Entramos en Sense Drinks, la primera tienda de bebidas sin alcohol de España y la más grande, ya que cuentan con más de 150 referencias. Sense Drinks es la primera tienda de bebidas sin alcohol y la más grande de España con más de 150 referencias Repor Maggie Crifasi nos explica que están en plena expansión y que cada vez hay más mercado: "Trabajamos con restaurantes estrella Michelin, coctelerías, bares y cada vez tenemos más clientes que se preocupan por su salud". Las compras de alcohol han disminuido un 20 € en los últimos 4 años y se prevé un crecimiento del 4 por ciento de bebidas sin alcohol, según un informe del International Wine and Spirits Record (IWSR). “Trabajamos con restaurantes, coctelerías, bares y cada vez tenemos más clientes que se preocupan por su salud“