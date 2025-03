RTVE.es estrena el tráiler de La huella del mal, la primera película rodada en el yacimiento de Atapuerca. Un thriller dirigido por Manuel Ríos San Martín y protagonizado por Blanca Suárez (Las chicas del cable, Me he hecho viral) y Daniel Grao (Hit, Perdida). La cinta cuenta con la participación de RTVE, se presentará en el Festival de Málaga y llegará a los cines el 4 de abril.

La película nos cuenta como, durante la visita guiada de un colegio al Centro de Arqueología Experimental (CAREX), unos chavales encuentran el cuerpo de una joven en el lugar donde debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. La mujer muerta es Eva Santos, una chica del pueblo cercano de Atapuerca. Su cuerpo está desnudo y colocado en posición fetal. Un espeluznante crimen ritual que recuerda a otro ocurrido hace seis años en la misma zona.

El juez, Vázquez de Mella, le asigna el caso a los mismos policías que se encargaron entonces de aquel asesinato: Silvia Guzmán, ahora jefa de equipo, y Daniel Velarde, ex policía, que vuelve de forma puntual como asesor. Pero hay una tensión constante en el ambiente, existe un pasado que une a los investigadores.

Las investigaciones llevan a Silvia a explorar una cabaña abandonada en mitad del bosque mientras que Daniel acude al museo para interrogar a Samuel Henares, director del yacimiento. Silvia una vez allí es agredida por alguien que se da a fuga. ¿Habrá regresado el “asesino del yacimiento” que consiguió escapar hace seis años? Los policías estarán inmersos en espectaculares persecuciones que los acercarán al asesino y que los llevarán a desvelar los instintos, la violencia y la empatía como rasgo innato del ser humano.

"Quería un thriller intenso con una filosofía de fondo"

"Siempre he creído en La huella del mal -asegura el director-, porque, para mí, tiene los tres elementos que necesita cualquier proyecto: un titular sorprendente, un cadáver actual en una excavación prehistórica; un entorno fascinante, como es el yacimiento de Atapuerca; y una filosofía de fondo que aúne ambos conceptos. De esta manera, nada resulta gratuito, todo está relacionado, tanto la trama de la investigación, como el lugar donde se desarrolla".

"Como dice un personaje de la novela: “La violencia es fruto de la selección natural, contribuyó a traernos hasta aquí, aunque ahora nos avergoncemos de ella y no sepamos bien cómo manejarla. Pero la violencia está, literalmente, en nuestro ADN”. No me bastaba hacer un thriller intenso, sino que pretendía algo más: que tuviera una filosofía de fondo".

"Porque Atapuerca no es solo un entorno fascinante, sino que los huesos allí encontrados nos generan preguntas acerca de lo que realmente nos hace humanos: ¿la violencia o la empatía? En la excavación encontramos tanto casos de canibalismo como de homínidos que ayudaron a otros que estaban enfermos hace ya cientos de miles de años", concluye el director.

Fotograma de 'La huella del mal'

Completan el reparto Aria Bedmar (La cocinera de Castamar, Operación Barrio inglés), Víctor Palmero (Bajo sospecha, Todo lo hacen), Cosimo Fusco (Ángeles y demonios, 30 monedas), Daniel Horvath (Aída, Ventajas de viajar en tren), Pablo Rivero (Cuéntame, ¡Qué te juegas!), Fernando Cayo (La sombra de la ley, La fortaleza) y Juanma Cifuentes (El síndrome de Ulises, Señoras de hampa)

El guion de la película es del propio director y autor de la novela, Manuel Ríos San Martín, y Victoria Dal Vera. La dirección de fotografía corresponde a Ángel Iguácel.

El proyecto es una producción de La Charito Films (Diego Rodríguez y Javier Aguayo) con la producción asociada del productor alemán Peter Naderman (Nadcon).