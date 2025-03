Tres días después de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania, Olaf Scholz -quien llevaba solo cerca de tres meses siendo canciller de Alemania- pronunció un discurso en el que habló de ‘Zeitenwende’, que significa "cambio de era". Esta poderosa palabra en alemán ha estado desde entonces vinculada al canciller, pero ahora ese "cambio de era" puede tener un significado diferente.

Si, como prevén las encuestas, el bloque de centro-derecha de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) se hacen con el Gobierno alemán tras las elecciones que se celebran este domingo, Scholz habría tenido el mandato más corto de cualquiera de los cuatro cancilleres del Partido Socialdemócrata (SPD) en la historia de la República Federal de Alemania.

Su mandato ha estado marcado por altibajos. Como canciller, Scholz se ha enfrentado a varios desafíos tras la invasión rusa de Ucrania y la maniobra de equilibrio de Alemania para apoyar militarmente a Kiev sin verse arrastrada a la guerra. Scholz también ha tenido que lidiar con una crisis energética y económica, la disputa sobre el asilo en Europa y el éxito electoral de la extrema derecha.

"Es un legado mixto. Hay que decir que el 'timing' de este Gobierno ha sido muy desafortunado", asegura en declaraciones a RTVE.es la investigadora sénior del German Marshall Fund en Madrid, Kristina Kausch. "No toda la situación de hoy es responsabilidad del Gobierno de Scholz, sino que hay que tener en cuenta que tomó poder un año después de la pandemia, cuando la industria alemana ya había sufrido muchísimo. Le ha tocado también la invasión de Ucrania. Ha sido un doble desafío", añade.

La "difícil" tarea de liderar un Gobierno de coalición

Las distintas prioridades de los integrantes del Gobierno de coalición de Scholz -bautizado como la coalición "semáforo" por los colores de los tres partidos que la formaban- ha sido una de las razones principales de la inestabilidad de su mandato. Las diferencias entre los programas de las formaciones no han podido superarse del todo y, tras meses de disputas, se convirtió en el gobierno alemán con peor índice de popularidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Estas luchas internas hicieron que el Gobierno perdiera el apoyo de un significativo porcentaje de los votantes y, tras una serie de elecciones en varios estados federales celebradas en verano, en las que las tres formaciones de la coalición sufrieron grandes golpes, el final de la coalición "semáforo" pasó a ser inevitable. La ruptura definitiva se llevó a cabo en noviembre, cuando Scholz destituyó a su ministro de Finanzas y líder del Partido Liberal, Christian Lindner, por desacuerdos sobre el presupuesto de 2025.

Según Otero, uno de los "errores claros" del mandato de Scholz ha sido "no ser suficientemente audaz en cuanto a las reformas del país, al intentar seguir un poco la estela de Merkel, ser más bien pasivo y no propositivo". "Además, no ha conseguido convencer a los liberales para que levantasen más el pie de todo el debate sobre el freno a la deuda. No ha sabido manejar bien la coalición a tres", opina el investigador del Real Instituto Elcano.

Por su parte, Betti admite que "no resulta fácil identificar éxitos" del Gobierno de Scholz. "Tenía una tarea muy difícil: liderar un Gobierno de coalición de tres partidos con visiones distintas en cuestiones importantes. Está el SPD en medio, que intenta mediar, pero, por otro lado, tenemos un partido como los verdes y un partido como los liberales, que chocan muchísimo desde el punto de vista de los presupuestos, de la posibilidad de que haya una deuda europea, de usar más deuda alemana para financiar proyectos medioambientales… La tarea era verdaderamente difícil", asegura.

Por esos motivos, este profesor de la Universidad Pontificia Comillas cree que Scholz "no será recordado como un canciller especialmente exitoso", aunque recalca que "siempre habrá que matizar que había un contexto muy difícil".