Aitana se sincera sobre sus sentimientos: "Quiero que la gente vea los brotes de locura que me dan a veces"

La cantante Aitana comienza el 2025 con un giro radical respecto a lo que nos tenía acostumbrados: ha estrenado una serie-documental sobre su día a día.

La idea de Aitana: Metamorfosis convenció a Netflix y el próximo viernes 28 de febrero se estrenará un proyecto donde veremos a una Aitana que abre las puertas a sus pensamientos: desde sus inseguridades por padecer hipocondría hasta alegrías por conciertos multitudinarios.

"Todo eran alegrías, pero yo no paraba de llorar"

La vida de una cantante internacional de la talla de Aitana va ligado a una agenda plagada de grabaciones, conciertos y actos promocionales constantes. La artista reconoce que, recientemente, tuvo una etapa donde no reconocía muy bien sus sentimientos, a pesar de que todo le fuese bien.

Aitana se abre y comparte sus sentimientos durante la filmación de su serie documental 'Aitana: Metamorfosis'. Netflix

Fue durante uno de sus viajes de ocio a Lanzarote (Canarias) donde vivió unos días que la ayudaron para cambiar su vida: "Mi viaje a Lanzarote fue muy sanador y, a la vez, muy revelador. Ahí es donde me di cuenta de qué realmente no sabía qué me pasaba. No había manera de controlar el hecho de que todos los días me costase levantarme de la cama y que yo estuviese muy triste. No paraba de llorar", confiesa.

"Durante esos días, salió la canción con Quevedo (Gran vía) y el recibimiento fue increíble. Se posicionó número 1 en Spotify. Todo eran alegrías y, sin embargo, yo no conseguía levantar cabeza y no sabía por qué. Cuando volví de Lanzarote, comencé con un psiquiatra. No me había parado a ver qué estaba pasando por mi mente. No paro de tener la presión que yo misma me impongo", señala la catalana.