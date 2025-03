El nuevo hobby de Aitana que le ayuda contra la depresión cada vez tiene más adeptos | Programa completo

Aitana ha vuelto a demostrar que con David Broncano se encuentra como en casa y eso le permite abrir su corazón en sus entrevistas con su amigo. En su visita a La Revuelta ha revelado multitud de detalles sobre su depresión diagnosticada y la hipocondría que ha marcado su vida, y ha dado a conocer una actividad que ha empezado a practicar para “estar más tranquilita”.

De todo ello habla en su nuevo documental, Aitana: Metamorfosis, dirigido por Chloe Wallace, que se estrena el 28 de febrero. “Empiezo ligeramente mal y termino fatal, aunque tengo cosas buenas en medio”, ha comentado la artista, que ha reconocido que “el año pasado fue bastante fuerte”. Aunque la película tenía el fin de mostrar el proceso de preparación de su concierto en el Santiago Bernabéu, el cambio de fecha por los problemas de insonorización llevó a poner el foco sobre sus problemas en el día a día. Y es que, aunque asume que disfruta de una vida de ensueño, a veces “no sabes muy bien por qué estás llorando todo el tiempo, vas al psiquiatra y te dice: tienes depresión”, ha referido en La Revuelta.

La cara oscura del estrellato

A sus 18 años, nada más salir de la academia de Operación Triunfo, Aitana pasó de ser una niña a convertirse en una estrella rodeada de privilegios. No solo en el aspecto económico, sino en la enorme cantidad de facilidades y atenciones que rodean a una figura de su dimensión. Pero ese tren de vida no protege contra los problemas de salud mental, y la artista ha desvelado recientemente que fue diagnosticada de depresión. Aunque el apoyo de su familia le ha ayudado a tener siempre los pies en la tierra y no perder de vista los problemas del mundo real, poniendo el ejemplo de su primo, que trabaja como albañil, la joven cantante ha referido que llegó a plantearse si seguir adelante con su carrera.

En su sexta visita ya a David Broncano, la primera en La Revuelta, ha querido entregar a su amigo un regalo muy especial, creado por ella misma y relacionado con su proceso terapéutico. Y es que una de las actividades que ha empezado a practicar “para estar más tranquilita” es la cerámica, y le ha entregado al presentador una taza con la frase “Para que te acuerdes de tu amiga Aitana”. Un mensaje con doble filo, ya que ha reprochado a Broncano lo poco que se ven, pese a mantener una relación y contacto estrecho. Y, aunque la tradición del programa manda que las tazas se rompan, el público ha votado que se haga una excepción al tratarse de un obsequio con tanto significado. Sin embargo, la actividad que tiene pendiente es la de sacarse la licencia de piloto privado de avión, ya que su hipocondría le impide hacerse los análisis médicos necesarios para ello.