Aitana explica en La Revuelta el código que tiene con sus amigas cuando tienen un moco

Aitana ha pasado recientemente por momentos difíciles, llegando a recibir un diagnóstico psiquiátrico por depresión, después de mucho tiempo arrastrando la presión y el peso del estrellato. A la fama que alcanzó a sus 18 años, recién salida de Operación Triunfo, se añade una hipocondría extrema que le ha hecho vivir durante años pensando que podía morir en cualquier momento. De todo ello ha hablado en su sexta visita a su amigo David Broncano, la primera en La Revuelta, donde también ha habido momentos para el humor, como siempre. Tanto es así que ha desvelado algo tan íntimo como el código que comparte con sus amigas para indicarse cuando una tiene un moco en la nariz.

Así conoció a Vinicius Jr.

Aunque lleva “dos semanas mejor”, Aitana se ha convertido en uno de los principales objetivos de los paparazzi en los últimos años. Aunque no suele revelar muchos detalles sobre su vida privada, la artista catalana ha asegurado que la prensa del corazón le ha atribuido más relaciones sentimentales de las que ha mantenido en realidad: “A ojos del público hace poco tenía tres novios. Hay cosas que son reales, pero otras que no, y me da vergüenza cuando ni siquiera conozco a la otra persona”. A raíz de esta conversación, Broncano le ha pedido una valoración sobre qué categoría de famosos son más flipados. En opinión de Aitana, los actores son “más tranquilos, más chill, más bohemios”, mientras que los cantantes son “más flipaos, porque es nuestra personalidad todo el tiempo y nos venimos más arriba”. Sin embargo, ha descartado emitir juicios sobre los futbolistas, ya que solo conoce personalmente a uno, el brasileño Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, con quien coincidió en Ibiza por medio de su amigo en común Arón Piper.