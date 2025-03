Hipocondría y depresión: Aitana se muestra sin miedo en La Revuelta

Aitana está viviendo un proceso de metamorfosis en su vida profesional y personal, y así lo refleja su nuevo documental, en que empieza “ligeramente mal” y termina “fatal”, aunque con “cosas buenas de por medio”. A lo largo de la película queda reflejado el día a día de su último año, en el que ha atravesado momentos difíciles, ha sido diagnosticada de depresión y ha empezado a enfrentarse a una hipocondría extrema que lleva arrastrando desde que tiene uso de razón. De todo ello ha hablado en su primera visita a La Revuelta, la sexta en total a su amigo personal David Broncano.

Los problemas de salud mental de Aitana

Después de un año “bastante fuerte”, Aitana se marchó durante una semana a Lanzarote en soledad para enfrentarse a su propia realidad: pese a vivir una vida de lujo y privilegio, con un trabajo soñado y muchas alegrías por el camino, le costaba salir de la cama y no paraba de llorar, como comprobó el propio Broncano en una llamada que mantuvieron en aquellos momentos. La artista catalana ha confesado en La Revuelta que llegó incluso a plantarse poner freno a su carrera ya que, aun siendo consciente de lo afortunada que es, “a veces no sabes por qué te levantas triste”.

Su propio cuerpo le dio una llamada de atención cuando, durante una gala de entrega de premios, se dio cuenta de que no paraba de temblar. Se encontraba junto a la actriz Milena Smit, a quien cogió de la mano, y juntas advirtieron que algo no iba bien. “Recuerdo pensar: qué loco que estoy sonriendo a todo el mundo, viendo lo mucho que me quieren, pero aun así…”. A partir de entonces, Aitana buscó ayuda profesional, fue diagnosticada de depresión y gracias a la terapia y la medicación ha conseguido salir adelante: “Estoy mucho mejor, cada vez le encuentro más sentido a las cosas”, ha asegurado en La Revuelta.