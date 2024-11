El asesinato de una mujer de 36 años en Baiona se confirma como violencia machista

La Subdelegación de Gobierno de Pontevedra ha confirmado que la muerte de una mujer de 36 años durante la madrugada del pasado viernes en Baiona (Pontevedra) es un asesinato por violencia machista.

La expareja de la víctima, un hombre de 38 años y, en principio, la última persona que la vio con vida antes de llamar al 061, continúa siendo el principal sospechoso, sobre todo porque el cuerpo de la mujer apareció en la puerta de su casa.

La expareja, con orden de alejamiento

Ella se encontraba registrada en el sistema Viogén con riesgo medio y el hombre tiene en vigor una orden de alejamiento, dictada por el Juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo el pasado 30 de abril, con prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su expareja.

De momento, la Guardia Civil no ha podido dar con este hombre, que ya no estaba en el lugar de los hechos cuando llegaron los agentes, poco después de las cinco de la madrugada del pasado viernes y que antes de fugarse llegó a decir que él no se iba a comer ese "marrón". El instituto armado ha pedido la colaboración de la Policía Nacional y de las autoridades policiales portuguesas.