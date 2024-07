Elecciones en Francia, resumen de resultados y ganador de las legislativas: Mélenchon (Francia Insumisa) reclama que el primer ministro sea de su partido

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha expresado su satisfacción el domingo después de las encuestas de votantes sobre la ronda final de las elecciones parlamentarias francesas. "En París el entusiasmo, en Moscú la decepción, en Kiev alivio. Suficiente para ser feliz en Varsovia", ha afirmado en su cuenta oficial de X.

“In Paris enthusiasm, in Moscow disappointment, in Kyiv relief. Enough to be happy in Warsaw.“