Esto merece una explicación - La sala de espera de la UE

La Unión Europea (UE) se prepara para ampliar sus fronteras. La reforma del protocolo de adhesión es uno de los temas principales que se discuten en la cumbre europea que se celebra este jueves en Granada. Además de los jefes de Estado de los 27, acuden también los representantes de 17 países más, algunos de ellos que han llamado a la puerta de Europa y quieren entrar.

En la sala de espera de la UE hay ocho países. Son los candidatos, estados que Bruselas considera reúnen los prerrequisitos para negociar su adhesión, un proceso largo en el que se estudian a fondo todos los aspectos claves que los estados miembros han decidido son imprescindibles para entrar en el selecto club de los 27.

En este nuevo capítulo del podcast Esto Merece Una Explicación tratamos de conocer cómo funciona este proceso y qué opinan los ciudadanos que, a uno y otro lado de la frontera, han esperado y todavía esperan décadas para entrar en la UE.

Hemos viajado a Zagreb para preguntar a los croatas qué opinan del proyecto europeo. Una década después, algunos de sus habitantes destán esencantados. “Mucha gente tenía ilusión, porque aquí siempre mirábamos a los países de la Unión como países muy desarrollados, queríamos ser parte de la familia”, recuerda Srđan , politólogo croata que trabaja desde la capital para una empresa española. “Pero ahora, después de diez años de estar dentro de la Unión Europea, mucha gente cree que el sueño europeo no es lo que pensaron que iba a ser”, lamenta.

“Europa nos ha dejado de lado”

¿Y qué ocurre más allá de las fronteras de la Unión Europea? En Macedonia del Norte el proceso va cerca de cumplir los veinte años, y los macedonios sienten que están más lejos que nunca de Bruselas. En Skopie, Blazen y Anelija, acostumbrados a trabajar en entornos internacionales, explican que a día de hoy el apoyo a la UE está cayendo en picado por las numerosas piedras en el camino que les han ido poniendo. Muchos consideran que “no es justo poner tanta presión sobre un país relativamente pequeño”.

Jasmina Nikuljska Velkovska (centro) con sus alumnos de español en la escuela de idiomas Casta Diva, en Skopie (Macedonia del Norte) Paula García Viana

Tras un cambio de nombre por una disputa histórica con Grecia y un veto de dos años impuesto por Bulgaria por cuestiones culturales, los macedonios sienten que sus vecinos “exigen demasiado”. Aunque miraban a Bruselas con anhelo hace veinte años, ahora opinan que sus sacrificios no están sirviendo “para nada”. Esa es la sensación de desilusión que expresan Jasmina y sus alumnos de español. Ella dirige la escuela de idiomas Casta Diva en Skopie y confiesa que, aunque siempre ha sido “muy activista”, ahora “ya no me importa”. Cuando pregunta a sus alumnos si sienten que “Europa nos ha dejado de lado”, todos asienten.

“Eso hace que la mayoría de los macedonios se sientan atacados por todas partes, todo el tiempo alguien les pide algo”, advierte Aleksander, politólogo que actualmente se dedica a enseñar su país a los turistas españoles y latinoamericanos. “Tiene que ver en la historia tal y como la hemos estudiado, porque Macedonia siempre fue repartida entre otros estados, y ahora se dan las condiciones que pueden despertar también el nacionalismo dormido”.

Europa promete acelerar el proceso La presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, dejó claro en su discurso del Estado de la Unión Europea de la actual legislatura (2019-2024) que una de las prioridades es revisar el proceso de adhesión a la UE, que se alarga décadas para algunas naciones, “Es hora de que Europa piense a lo grande una vez más y escriba su propio destino”, pedía hablando directamente a los países candidatos, asegurando que “su lugar está dentro de la Unión Europea”.

