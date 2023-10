'Chuminadas animadas', un homenaje a los grandes clásicos de la animación

Chuminadas animadas: La gran cita de Conej, es un sorprendente cortometraje de animación de escuela que rinde homenaje a los pioneros de la animación norteamericana de los años 20, 30 y 40 y que fue seleccionado en el prestigioso Festival de Annecy 2023. Su responsable es el joven director Pablo Río Gómez junto a tres compañeros de estudios: Leyre Zapata, Aitor Olano y Bruno Santoro. Hemos hablado con Pablo en el Weird Market, en Valencia, donde ha conseguido el premio del público.

"Es un proyecto que hemos hecho entre cuatro artistas, dos animadores y dos fondistas -asegura Pablo-. Pensamos que la animación ha tomado un rumbo muy diferente a lo que podría haber sido en una realidad alternativa. Los pioneros de la animación, Winsor McCay, Walt Disney... tenían clarísimo que la animación debía ser surrealismo. Pero eso se desvirtuó enseguida para centrarse en historias realistas. Este corto, Chuminadas animadas: La gran cita de Conej, es una vuelta a los orígenes, a ese surrealismo como base para la animación. Y, sobre todo, queremos mostrar que la animación es mucho más que un medio narrativo, es un arte en sí mismo. No necesitamos poner algo por encima de la animación para hacerla artística, porque ya de por sí es algo artístico".

Pablo asegura que para reconocer ese tipo de cortos que reivindican, hay una prueba muy sencilla: "Si quitas el sonido a esos cortos clásicos seguirás entendiendo perfectamente lo que pasa en cada momento, Sabes lo que siente el personaje, sigues perfectamente la historia, porque tenían mucho de pantomima, de cine mudo... había una tradición más teatral y eso es algo que nos gusta mucho. Los Simpson nos encantan pero si quitas el sonido a un capítulo no te enterarás de nada".

Conej Steps Out, English Trailer from DigiPen Europe Bilbao on Vimeo.

Se inspiran en los maestros clásicos

En este primer corto, La gran cita de Conej, de lo que quieren que sea una serie (han presentado el segundo en el Weird Market), nos cuentan como: "El conejo protagonista construye un cohete espacial para impresionar a su novia -asegura el director-. No lo tendrá fácil porque ella no se convence con cualquier cosa. Y montará la de dios para poder convencerla, con música, baile, muchos amigos...."

Pero, aunque sea un conejo y se inspire en esos clásicos, el protagonista no tienen nada que ver con Bugs Bunny, según Pablo: "Bugs es mucho más inteligente. Conej es más inocentón. No sabe muy bien lo que hace. Se piensa que puede hacer cualquier cosa y no es así. Pero visualmente si puede hacer cualquier cosa, como los dibujos animados clásicos que podían saltar, bailar, cantar, estirar y deformar su cuerpo. Puede hacer cualquier cosa si a él le da la gana. Es muy entusiasta y cree que cualquier cosa es posible".

"Es un corto -continúa-, con una narrativa muy clásica, como los de El gordo y el flaco o Charlie Chaplin. La narrativa es muy fina, porque lo más importante de esos cortos era la actuación, los gestos... y aquí el punto es la animación. Hemos creado una historia muy sencilla que nos daba muchísima libertad a la hora de hacer cosas muy locas y muy experimentales".

Este corto también es un homenaje a esos pioneros de la animación: "Yo destacaría a Walt Disney y, por supuesto, a Chuck Jones, Frank Tashlin, Bob Clampett, Dave Fleischer, Friz Freleng..." -concluye Pablo-.