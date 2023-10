'La abuela pirata', una superproducción inspirada en 'Los Goonies' o 'Indiana Jones'

El director Álex Cervantes ha pesentado en el el Weird Market de Valencia su proyecto para adaptar al cine de animación el libro La abuela pirata (Hampa Studio), de Assumpta Mercader y Josep Carrasco, que tendrá el tono de los grandes éxitos del cine de los ochenta: "El tono que buscamos es humor, aventuras... y esa magia de las pelis que a mi me ayudaron a crecer como Indiana Jones, Los Goonies...", asegura el realizador.

Pero.. ¿Por qué se fijó precisamente en La abuela pirata? "Llevaba años inentando escribir una buena historia -confiesa-. Y un día un amigo, el ilustrador catalán Pepe Palma, me recomendó el libro. Me lo leí y me encanto y también les gustó mucho a mis hijas por lo que pensé que ya tenía esa historia tan especial que buscaba".

"Lo que lo que mola mucho de la pirata es que habla sobre el reencuentro, sobre el tiempo perdido y como a veces las familias quieren recuperar ese tiempo que han malgastado, de alguna manera un tanto extraña. Me encanta hablar sobre la familia y sobre esa unidad familiar que es tan importante".

Diseño de personaje de 'La abuela pirata'

Una abuela que fue una pirata en los años 80 Pedimos a Álex Cervantes que nos resuma el argumento de La abuela pirata: "La protagonista es una abuela que en los años 80 del Siglo XX era pirata en el Mediterráneo. En un momento dado perdió a su marido en una isla desierta que solo aparece una vez cada 40 años. Y se ha pasado cuatro décadas preparando su rescate, lo que la ha llevado a abandonar un poco su familia, su hija y sus nietos, por alguien que no tiene la seguridad de que vaya a volver. Y cuando llega ese día de rescatar a su marido, cuando est´´a a punto de zarpar, su hija le deja a los nietos para que pasen con ella el fin de semana. Y ahí se arma la de dios". En cuanto el tono de la película, Álex lo tiene muy claro: "Queremos hacer una película familiar para todos los públicos. No queremos ni remotamente acercarnos al cine infantil, sino que buscamos una historia, con ese sabor del cine de los 80, que la familia entera pueda compartir. Que los padres, los niños e incluso los abuelos se lo pasen de puta madre y se vean reflejados en los personajes. Como esos títulos qie mencionaba: Los Goonies, etc..." Arte de'La abuela pirata' Además, Álex asegura que no ha casi películas de piratas en animación. "Todos pensamos en Piratas del Caribe, pero en animación solo está la de Aardman y algún clásico como La isla del tesoro, de Disney, que me pareció fantástica. Pero es cierto que no hay casi películas de piratas de animación y con ese caracter familiar. Y a mi me flipan las películas de piratas. Como esos inolvidables títulos que protagonizó Errol Flynn". "Por eso nosotros queremos que nuestra abuela, pese a su edad, siga teniendo ese espíritu aventurero y la veremos intentar saltar de la botavara o balancearse de cuerdas como Erro Flynn. De hecho, la película se inspira más en Errol Flynn que en Piratas del caribe". Arte de'La abuela pirata'

Una superproducción de 15 millones de euros La abuela pirata es una ambiciosa producción que quiere reunir un presupuesto de 15 millones de euros, algo inaudito en el cine de animación español. "Lo más complicado está siendo reunir ese presupuesto .confiesa Álex-. Pero es necesario porque es una película espectacular con aventura, batallas navales, un montón de escenarios, -onstruos marinos, seres mitológicos... Tenemos muy claro lo que queremos hacer y como hacerlo. Y para eso queremos convencer a prodcutoras, televisiones, inversores privados y entidades públicas, para que inviertan en la película". "Tadeo Jones ha marcado el camino a seguir, porque jamás se había hecho algo así en España -continúa el director-. Y creemos que estamos en la obligación de coger ese testigo y llevarlo un poco más para allá. Las películas de Tadeo rondan los 10 millones de euros de presupuesto y es las películas más caras que se hecho en España. Y nosotros creemos que podemos conseguir el dinero que necesitamos. La estructura financiera ya la tenemos clara y tenemos un socio alemán al que le gusta mucho el proyecto y es un socio potente. También tenemos a un socio francés que está acostumbrado a producir películas de 15 o 20 millones de euros. Va a ser un proyecto muy ambicioso pero creo que el resultado merecerá la pena. Pero para eso necesitará una distribución internaciona y moverse por todo el mundo. Esperamos conseguirlo". Además -asegura Álex-, nos gustaría que se convirtiera en una saga. De hecho, los autores ya han escrito el segundo libor y han empezado el tercero. Y están funcionando muy bien, aunque sus tiradas todavía no sean gigantescas". Arte de'La abuela pirata'