El director, ilustrador y dibujante de cómics, Alberto Vázquez (A Coruña, 1980) es uno de los protagonistas de esta edición del Weird Market, que se celebra en Valencia, donde va a presentar el proyecto de su nueva y esperada película, Decorado, que se basa en el corto del mismo título por el que ganó, en 2017, el primero de sus cuatro Goyas.

Pero... por qué ha querido volver a ese universo de Decorado: "Por varios motivos. Primero, porque hacer un cortometraje es un proceso de dos años durante el que tienes que construir como mini universos, con toda una cosmología de personajes y mundos. Es un trabajo duro y al final siempre me quedo con la sensación de que el corto se me queda corto y me dan ganas de expandir esas tramas y personajes".

"Con Decorado esa sensación fue muy fuerte -continúa Alberto-, porque creo que salió bien a todos los niveles, tanto artístico como de reconocimientos. Además, es un corto muy diferente al resto de mi filmografía, ya que es una comedia y casi todo lo que hago, aunque siempre tenga puntos cómicos, suelen ser más dramas. Y quería profundizar en esas diferencias".

La película nos cuenta la historia de Arnold, un ratón de mediana edad sumido en una crisis existencial que siente que el mundo es irreal, ¡como un escenario! Y decidirá enfrentarse a la sociedad, a su familia y amigos... e incluso a la corporación A.C.M.E. (A Company that Make Everything), que lo domina todo con mano de hierro.

Fotograma de 'Decorado'

La crisis existencial de un ratón Sobre los paralelismos entre las dos producciones, Alberto nos comenta: "Este largo es una adaptación libre del cortometraje. Pero también es una historia mucho más grande y compleja; y tiene un final completamente distinto. Es una fábula existencialista sobre el sentido de la vida y las crisis que atravesamos. Y como en toda mi filmografía, está protagonizado por animalitos antropomórficos, que nos recuerdan un poco a los orígenes del cómic y al Disney más clásico, pero que uso para hablar de problemáticas actuales". "Porque estos personajes -añade-, están en crisis económica, viven casi al borde de la exclusión social, les cuesta encontrar trabajo... Es una metáfora de nuestra sociedad. Por eso algunos animales tienen también problemas psicológicos y por eso se desata la crisis de pareja entre los dos protagonistas, los ratones Arnold y María. Es la lucha de ambos por intentar salir de esa crisis y como se enfrentan contra la sociedad y contra el sistema capitalista. Pero como no pueden vencer a ese sistema, lo único que les quedará es resguardarse en el amor entre ellos y en sus amigos. Como digo, la película tiene muchos paralelismos con nuestra sociedad actual". Fotograma de 'Decorado' Alberto también nos explica la razón de que se titule Decorado: "Llega un momento en que el ratón protagonista se da cuenta de que todo lo que le rodea es falso, es irreal, no tiene sentido para él. Es por eso que digo que es una especie de crisis existencial, por la que todos pasamos en algún momento. Arnold siente que su pareja, sus amigos, su familia... que todo lo que le rodea, que su vida, en definitiva, carece de sentido. Y empieza a pensar que, de alguna manera, está siendo vigilado o perseguido, como pasaba en El Show de Truman (Peter Weird, 1998), por ejemplo". "Otras de las influencias de Decorado -añade del director gallego-, son los dibujos más clásicos de Mickey Mouse o Escenas de un matrimonio de Ingmar Bergman. Porque, aunque los protagonistas sean ratoncitos, lo que sienten y lo que piensan es muy humano. En ese contraste está el corazón de la película. Y en que, aunque sea una comedia, también tienen momentos muy dramáticos, porque también es una lucha entre la luz y la oscuridad. Creo que será una película muy especial". La principal novedad estilística respecto al cortometraje, es que la película no será en blanco y negro, como el corto, sino a todo color. "A mí me encanta el blanco y negro y la estética que tenía el cortometraje, que se inspiraba en grabados del siglo XIX -nos explica Alberto-. Pero hemos pensado que una película de 80 minutos, en blanco y negro y con estética de grabado, podía ser muy oscura y árida. Pero nos estamos planteando un color que no sea muy chillón, sino con gamas de colores limitadas, para remitir un poco a ese blanco y negro del corto, pero, al mismo tiempo, añadir todo este poder expresivo, artístico y estético que

Un corto que hizo historia Decorado fue un éxito en todo el mundo: "Ganó el Goya al mejor cortometraje de animación, también el Premio Quirino, se estrenó en la Quincena de Realizadores de Cannes, estuvo en Toronto... Además, fue seleccionado en todo tipo de festivales, de animación, de cine fantástico y también de cine de autor. Creo que reúne un montón de temáticas. Aunque, sobre todo, es una fábula existencialista sobre el sentido de la vida, tratada desde un punto de vista humorístico. Pero aparte de los premios, lo más bonito fue el reconocimiento que tuvo, con muchos premios del público, y, sobre todo, las risas de la gente". "Yo no pienso que los cortos sean un atajo para llegar a hacer un largo -añade el director-. Para mí son películas pequeñas con su propia razón de ser. En mi caso, mis tres largometrajes (Psiconautas, Unicorn Wars y este Decorado) parten de un cómic al que sigue un cortometraje y finalmente la película. Para mí es una forma de ir trabajando y madurando las historias, que vayan cogiendo poso. Porque en animación puedes tardar seis años en hacer una película y tienes que reflexionar muy bien lo que vas a hacer". Por cierto, que ese año, 2017, Alberto Vázquez y su equipo no solo ganaron el Goya al mejor cortometraje, sino también el de la mejor película de animación por Psiconautas. Un doblete histórico. "Para mí fue un año muy bonito, con ese doble reconocimiento por parte de la Academia de cine. Algo realmente mágico, porque lo auténticamente difícil es poder hacer un corto y una película el mismo año. Y nos dio muchas ganas de seguir haciendo cosas, no solo por los premios, sino también por el cariño de la gente, del público". Fotograma de 'Decorado'