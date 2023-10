'Sábado, sabadete', una webserie que mezcla Espinete, Berlanga y 'South Park'

Con pocos medios, pero muchísimo trabajo y sentido del humor, el alicantino Alex Rey lleva años haciéndonos reír con sus delirantes cortometrajes de animación. El joven director alicantino ha presentado en el Weird Market de Valencia su nuevo proyecto: Sábado, sabadete, una webserie de diez capítulos de 26 minutos de duración cuyo piloto ha completado (él solo) en apenas nueve meses.

"Sábado, sabadete es una serie de animación para adultos -nos comenta-. Yo la definiría como una mezcla entre Berlanga y South Park, porque imita las series americanas para adultos que triunfan desde hace 30 años, como South Park, Padre de familia... pero llevadas a un contexto nacional de nuestra cultura, nuestra televisión, nuestros personajes públicos, nuestra idiosincrasia y demás".

"Está ambientada en la España actual, donde nos encontramos a Sabadete, que era una antigua estrella de la televisión infantil de los 80. Y que podría ser como un Espinete fracasado treinta años después. Un Espinete que tiene que pagar una manutención, que no tiene trabajo, que está luchando por regresar a la televisión y volver a ser la estrella que era... Pero cada vez que lo intenta fracasa estrepitosamente".

"Junto a él -añade-, tenemos a una galería enorme de personajes secundarios. Otros juguetes rotos de la tele, como un cantante que tuvo un one-hit wonder en los 90 y que se parece sospechosamente a Miguel Bosé. Otro personaje que es como un gnomo... En fin, toda una panoplia de personajes de lo más variopintos. Y la serie consiste en los intentos de Sabadete por regresar a la tele, presentándose a todos los castings y programas habidos y por haber".

"Aparte -continúa-, hay personajes muy interesantes porque Sabadete, como ahora, está arruinado, tiene que convivir con otras personas en un piso. Entre ellos, ese cantante de un solo one-hit wonder de los años 90, su marido, que es un gnomo... y el cerebro de un antiguo dictador que gobernó durante 40 años, pero que no tiene absolutamente nada que ver con Francisco Franco. Cualquier parecido con Franco es pura casualidad (ríe). Ese cerebro está en una pecera y cuál abuelo cebolleta siempre va a aportar su punto de vista desde sus recuerdos y sus experiencias largo tiempo pasadas".

En cuanto a los protagonistas, Alex nos presenta a los principales empezando por Sabadete: "Podríamos definirlo como una mezcla entre entre Homer Simpson (Los Simpson) y Eric Cartman (Padre de familia). Tiene buen corazón, pero sus métodos son bastante poco éticos . A él lo que le interesa es regresar a la tele, volver a ser importante para alimentar ese ego que tiene destruido. No tiene escrúpulos de ningún tipo, aunque tiene buen corazón, simplemente su objetivo lo tiene claro y merece respeto por ello".

Alex nos comenta en qué momento se encontraría la producción: "En este último año desarrollado toda la Biblia de la serie, tengo la sinopsis de los diez episodios y tengo terminado el episodio piloto que se ha proyectado en el Weird Market. Yo recomendaría a cualquier productor que quiera sumarse a este barco que piense en lo millonarios que se han hecho los productores americanos con esas series que no hacen más que repetir la misma fórmula una y otra vez. El riesgo es mínimo, la ganancia es máxima y además el público agradecería ver el contexto actual español representado en una animación para adultos".

Así que reconoceremos muchas cosas de los años 80. "El episodio piloto -asegura Alex-, empieza con unos grandes planos generales del Madrid del 88, con las Torres Kio en plena construcción, con el Pirulí ...Y luego siempre va a haber un montón de detalles de los programas que todos conocemos: esos decorados de cartón piedra que había en los 80 en la televisión. Y veremos nuestros supermercados y ultramarinos, las tiendas de chinos que hay ahora por todas partes... ese tipo de cosas que en una serie americana no ves. Allí siempre estás viendo las grandes avenidas de las urbanizaciones de chalets americanos, los supermercados Wal-Mart. Todo eso lo disfrutamos, pero lo disfrutaríamos aún más si fuera nuestra realidad".

En cuanto al estilo de animación, Alex nos comenta: "Es animación 2D, pero es una animación muy limitada. Es un estilo más parecido a South Park que a Los Simpson, pero con una estética muy rica en detalles . Es decir, como se trata de representar la realidad que conocemos de nuestras calles, nuestras tiendas, nuestros personajes y demás, los fondos son muy ricos en detalles. Me gusta que haya una gran riqueza en el apartado visual, aunque la animación vaya a ser muy sencilla. Es un poco para compensar. Pero, sobre todo, el peso de todo está en los diálogos, que son muy ágiles, muy mordaces y que son los que te van a llevar por la historia. La acción siempre va a estar en lo que dicen los personajes".

Ha realizado el piloto solo él solo

Aunque parezca increíble, Alex ha creado este episodio piloto, él solo. "Lo he conseguido gracias a mi incapacidad para rellenar formularios burocráticos. Eso es lo que me ha impedido pedir ayudas o conseguir dinero para pagar a otras personas que me ayuden. Al final te lías la manta a la cabeza y lo haces todo: el guión, las voces, la animación, el diseño, los fondos".

"Pero -añade-, si hoy mismo viene un productor y me ayuda, en el plazo de un año y con un equipo reducido de cinco o seis personas, se podrían realizar los nueve episodios que faltan de la serie. Solo falta ese productor que sepa rellenar formularios y una casa donde esto se pueda poner en marcha"

Y aunque Alex lo ha presentado como una webserie, no descartaría otras opciones: "Su vocación real es la de ser una serie para televisión, para una plataforma, porque la duración de los episodios da para eso. Estamos hablando de unos 25 minutos por episodio, en el caso de que sea una serie de televisión, o de 15 minutos, si es una webserie. Si fuera una serie de televisión, la fuente de ideas de la que se nutrían los guiones es infinita. Es nuestra actualidad, es nuestro universo. Y eso está todo por explorar. Todavía nadie lo ha hecho"