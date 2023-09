Azerbaiyán ha iniciado este sábado el proceso de "reintegración" de la mayoría armenia que habita en Nagorno Karabaj (Alto Karabaj) después del acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado miércoles y que prevé la entrega de todas las armas de las fuerzas de la autoproclamada república proarmenia de Nagorno-Karabaj o Atsaj.

Un portavoz presidencial, Elchin Amirbayov, ha explicado que ya han mantenido conversaciones con representantes de la población armenia de Nagorno Karabaj en Yevlaj para que se familiaricen con sus ideas para "la reintegración de la población armenia pacífica de Karabaj en la sociedad azerí". "El proceso ya ha comenzado. Esperamos que la situación se estabilice y que la paz sea la regla general en suelo azerí", ha explicado el portavoz presidencial en declaraciones a la 'BBC'.

Al mismo tiempo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha enviado este sábado 70 toneladas de ayuda humanitaria a la región de Nagorno Karabaj a través del corredor de Lachín, que había estado bloqueado por Azerbaiyán desde finales del pasado año. La mayor parte de esa ayuda humanitaria consiste en harina, según ha explicado el representante del comité en Armenia, Zara Amatuni, a medios locales.

Tanto Armenia como las cancillerías occidentales habían exigido a Azerbaiyán que desbloqueara el corredor de Lachín para que los karabajíes recibieran suministros de primera necesidad. Además, el objetivo es lograr el restablecimiento del suministro eléctrico a partir del domingo. Por el momento se desconoce qué ocurrirá con los 120.000 habitantes de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, cuyas autoridades capitularon ante la superioridad militar de Azerbaiyán.

El presidente azerbaiyano, Ilham Alíev , ha insistido este sábado al recibir al representante especial de la Unión Europea en el Cáucaso Sur, Toivo Klaar, en que los derechos culturales, religiosos y educativos de los karabajíes serán respetados. No obstante, su portavoz, Elchin Amirbayov, ha emplazado a los armenios de Nagorno Karabaj a "cumplir todos los compromisos pactados" en el alto el fuego alcanzado el pasado miércoles.

Armenia pide a la ONU que considere enviar una misión de paz

El ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoayán, ha solicitado este sábado a la ONU que considere enviar una misión de paz a Nagorno Karabaj para "mantener la estabilidad" en la zona, después de una operación militar azerbaiyana que ha dejado 200 muertos, según las autoridades locales.

Mirzoayán ha exigido también al organismo que se implique más en la observación de los derechos humanos en la región, lamentando que "las alegaciones de que Naciones Unidas no está sobre el terreno y por tanto no puede verificar la situación no pueden ser una excusa para la inacción".

En esta línea, una delegación del Congreso de Estados Unidos se encuentra en la frontera. Exigen a Azerbaiyán que permita la entrada a observadores internacionales. Quieren conocer, de primera mano, qué esta ocurriendo. Además, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, le ha trasladado este sábado al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, que está "profundamente preocupado" por la seguridad de los armenios en la autoproclamada república de Nagorno Karabaj.

En una llamada telefónica, Blinken también ha aprovechado para dejar claro que EE.UU. pide a Azerbaiyán que "proteja a los civiles y cumpla con sus obligaciones de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los residentes de Nagorno Karabaj", ha detalado el Departamento de Estado en un comunicado.

Nagorno Karabaj es una zona rica en petróleo y gas, que lleva más de 30 años en disputa. Se había declarado independiente, tiene gobierno, ejército y administración propia. Solo Armenia apoya la independencia de la región. Mientras, la comunidad internacional lo considera parte de Azerbaiyán.