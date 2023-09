La tragedia de las inundaciones en Derna, que han causado miles de muertos, es un golpe más para Libia que, tras más de una década de guerra civil, sigue dividida entre gobiernos rivales y milicias que combaten entre sí por el control del territorio y de los recursos. La ausencia de un Estado fuerte y unificado, que gestione las infraestructuras y las alertas, ha contribuido a que la destrucción causada por el ciclón Daniel haya adquirido proporciones "épicas", según la ONU.

La magnitud de la catástrofe y la llegada de ayuda internacional ha llevado a los dos principales bandos, los gobiernos rivales de Trípoli (oeste) y Tobruk (este) a colaborar, lo que podría abrir una puerta a una solución política a más largo plazo.

La violencia y la inestabilidad se ceba con la población civil, no solo con los libios, sino también con los migrantes de otros países que intentan llegar a Europa. Según datos de Unicef , 300.000 personas necesitaban asistencia humanitaria ya antes de las inundaciones , 120.000 de ellas niños; hay 134.787 desplazados internos y el número de migrantes ha alcanzado en 2023 los 706.062 (el mayor número desde 2016).

Irene Fernández-Molina , profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter , subraya que el "motor del conflicto" no es ideológico, sino económico. "Son los recursos y el enriquecimiento tanto con las rentas del petróleo como de los negocios y flujos ilegales que se han convertido en la base de la economía de guerra: contrabando de petróleo, tráfico de personas y de armas ".

Libia se sumió en el caos tras la caída del régimen de Muammar el Gadafi en 2011. La desaparición del dictador no trajo una democracia, sino una guerra civil de todos contra todos , con milicias de base étnica o religiosa peleando por el poder con la ayuda de combatientes extranjeros. En el sur del país se abrió además espacio para que el yihadismo, con armas obtenidas en Libia, se extendiera hacia el Sahel.

Sin Estado, sin infraestructuras y sin alertas

La debilidad o ausencia de instituciones estatales significa que no se mantienen las infraestructuras, que los hospitales y servicios de emergencia no funcionan con normalidad y que no hay una única autoridad cuyas indicaciones seguir.

Ni siquiera hay un servicio meteorológico (como la AEMET en España) que hubiera podido avisar a la población de la llegada del ciclón Daniel. "Si hubiera un servicio meteorológico que operara con normalidad podría haber lanzado alertas, y los equipos de emergencia podrían haber iniciado evacuaciones, con lo que se habrían evitado la mayoría de las víctimas", ha explicado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas.

"Todos los recursos que ha tenido Libia se han centrado en la guerra - recalca a RTVE.es Andrea Chamorro, analista de la Fundación Alternativas - Después de tantos años en guerra, las infraestructuras no se han reparado adecuadamente, como se ha podido ver en la dos presas destruidas en Derna".

"No se ha invertido en infraestructura ni en ningún bien público en todos estos años - confirma Fernández-Molina - incluso en las fases en que no ha habido guerra civil propiamente dicha. Las fuerzas que han controlado una u otra zona nunca han tenido interés en la estabilidad a largo plazo, sino en el enriquecimiento inmediato".