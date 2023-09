Ha sido tan poderosa tormenta que ha dejado lagos en pleno desierto, visibles incluso desde el espacio. Y es que las áreas inundadas en el desierto libio han sido captadas en imágenes comparadas por el satélite Sentinel 2 del programa europeo Copernicus, tomadas el 2 y el 12 de septiembre.

La primera de las imágenes muestra el territorio desértico al sur de la Cirenaica completamente cubierto por la arena. Diez días después, aparecen amplios cauces inundados que recorren el desierto hacia el sur, hasta crear en algunos casos grandes lagos de color azul intenso.

