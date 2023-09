El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha anunciado este jueves el cierre de todas sus fronteras con Haití a partir de las 06.00 hora local de este viernes (10.00 GMT). La decisión ha sido tomada como consecuencia de un conflicto generado por la ejecución, desde el lado haitiano, de un canal de riego en el río Masacre, división natural entre ambos países, a la altura de Dajabón (norte dominicano).

"Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana tanto terrestre, marítima como aérea estará cerrada", ha dicho el mandatario al encabezar una entrega de vehículos militares en Santo Domingo.

El miércoles tuvo lugar una reunión de la Mesa Hídrica Binacional junto a su contraparte dominicana, donde se abordó la petición dominicana de paralizar el canal que se construye en Haití, con el objetivo de tomar agua del río. El objetivo era el de "encontrar una solución justa y definitiva al problema del uso equitativo de los recursos hídricos compartidos".

El presidente avisó del cierre total si no se llegaba a un conflicto

El lunes, Abinader ya adelantó que, si no había solución, se cerraría toda la frontera con el país vecino, no solo la norte, como hasta ahora. Además, se bloquearía el comercio terrestre, aéreo y marítimo con Haití.

Abinader aseguró que el Gobierno haitiano no es el responsable de la construcción del canal, sino que es obra de un "grupo de empresarios que quiere llevar esas aguas a sus fincas". También expresó que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, le aseguró que, pese a no estar de acuerdo con el canal, su gobierno no dispone de los medios para detener a quienes lo construyen.

Ese mismo día el Consejo de Seguridad Nacional tomó diferentes medidas: mantenimiento del cierre de la frontera norte, suspensión definitiva de entrada de "todos los involucrados en el conflicto", paralización de la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso, reactivación de un canal que no funciona desde 2007-2008 para garantizar el suministro de agua a productores y agricultores dominicanos e inicio del proceso de construcción de una presa como salida a largo plazo.