Guterres visita Haití y reitera su llamamiento a una fuerza internacional de intervención

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha reiterado este sábado en Haití su llamamiento para la formación de una fuerza extranjera de seguridad en el país antillano, que atraviesa una prolongada y grave crisis de seguridad, humanitaria, y en los campos social y político, entre otros.

"Sigo instando al Consejo de Seguridad (de la ONU) a que autorice el despliegue inmediato de una fuerza de seguridad internacional robusta para ayudar a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las bandas", ha dicho en su discurso de evaluación tras finalizar su visita de un día.

También ha apelado a la comunidad internacional para que esté preparada para actuar ante esta decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.

"No es el momento de olvidar a Haití ni de debilitar nuestra solidaridad con su pueblo", ha añadido Guterres, quien ha llamado a todos los socios internacionales para que intensifiquen su apoyo a la Policía Nacional, ya sea en términos de financiación, formación o equipamiento.

“I'm in Port-au-Prince to express my full solidarity with the Haitian people and call on the international community to continue to stand with Haiti, including with a robust international force to assist the Haitian National Police.



This is not the time to forget Haiti.“