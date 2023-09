El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha remitido una petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que suspenda de forma cautelar al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por sus actos en la final del mundial de fútbol femenino. El documento, al que ha tenido acceso RTVE, considera que su comportamiento afecta "de forma indubitada a la dignidad y decoro deportivos, dando lugar a una grave afectación de la imagen del deporte español y de España como país, tanto a nivel nacional como internacional".

Para el CSD "resulta sobradamente constatado" este perjuicio, de acuerdo con las propias declaraciones de Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF del 25 de agosto. El documento firmado por Víctor Francos, presidente del CSD, considera que los actos son de especial gravedad ya que tuvieron lugar en la celebración de la final del mundial de Fútbol femenino y, por tanto, fueron objeto de una difusión extraordinaria en el ámbito internacional, afectando directamente a la imagen del deporte español. "Y ello teniendo en cuenta que dichos actos fueron protagonizados, tanto en el palco de autoridades como en la entrega de trofeos, por el presidente de la RFEF, que es el máximo representante del fútbol español", destaca.

Además, el Consejo Superior de Deportes considera que la ruptura de dicho “marco de convivencia civilizada en el deporte” no se produce únicamente en el momento puntual de ocurrir los hechos, sino que "dicha ruptura se extiende con posterioridad a los mismos, manteniéndose a día de hoy", y pone en riesgo, además, la candidatura para acoger el mundial masculino de fútbol en 2030

El expediente abierto por el TAD este viernes por falta "grave" y no con nivel "muy grave" como pedía el CSD y apoya el Gobierno ha imposibilitado que sea el CSD quien suspenda de sus funciones a Rubiales por su cuenta, de ahí esta nueva petición al Tribunal. El TAD no considera que el beso a Jenni Hermoso pueda calificarse de "abuso de poder" al no tener "indicios suficientes" con lo que la falta no es "muy grave".