El papa Francisco ha llegado este viernes a Mongolia, siendo así el primer pontífice que visita este país con el objetivo de dar ánimos a la pequeña comunidad católica, de cerca 1.400 personas, y descansará durante toda la jornada para recuperarse de las 9 horas y media de vuelo y del cambio horario.

A su llegada al aeropuerto internacional Chinggis Khaan ha sido recibido por la ministra de Asuntos Exteriores, Battsetseg Batmunkh, y por una joven que le ofreció yogur seco, una usanza típica del país, y después se reunieron durante algunos minutos en una sala del aeropuerto, ya que la ceremonia oficial de bienvenida se celebrará este sábado.

“I will depart tomorrow afternoon for the Asian continent to visit our brothers and sisters in #Mongolia. I ask you to accompany my visit with your prayers.“