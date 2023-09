Felipe VI cierra este martes la ronda de consultas para designar al candidato a la investidura tras las elecciones generales del 23J. Tras los encuentros con los líderes de UPN, Coalición Canaria (CC), PNV y Sumar -en orden de menor a mayor representación-, llega el turno de Santiago Abascal (Vox) y de los dos candidatos que aspiran a asumir el encargo del rey: el socialista Pedro Sánchez y el popular Alberto Núñez Feijóo.

De momento, ninguno de ellos cuenta con los apoyos suficientes para superar la votación en el Congreso, en la que se necesitan al menos 176 votos a favor en primera votación o más 'síes' que 'noes' en segunda. No obstante, los dos se han marcado como objetivo ser el próximo presidente del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo lo hace como ganador de las elecciones del 23 de julio y, hasta la pasada semana, con 172 votos atados (PP, Vox, UPN y CC). Sin embargo, la decisión del PP de no ceder a Vox sus votos para entrar en la Mesa del Congreso ha enfriado su relación y el apoyo de la formación que preside Santiago Abascal para una hipotética investidura de Feijóo podría estar ahora en el aire.

Pedro Sánchez, por su parte, se reivindica como el único capaz de sumar los apoyos necesarios, tras conseguir la semana pasada armar una mayoría suficiente para hacerse con la Presidencia del Congreso. Entonces, aglutinó en un mismo bloque 178 votos correspondientes al PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG; si bien a día de hoy tan solo cuenta con 152 'síes' de las dos formaciones que conforman el Ejecutivo.

Vox urge al PP a aclarar si pacta con ellos o les excluye La ronda de consultas se retomará a las 10:30 horas con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en representación de los 33 diputados que la formación consiguió el pasado 23J. A principios de mes, Vox ofreció su apoyo sin condiciones a Alberto Núñez Feijóo, pero la decisión el PP de no cederles votos para entrar esta semana en la Mesa del Congreso ha alejado sus posturas. En consecuencia, los diputados de Vox no votaron por la candidata popular, Cuca Gamarra, para la Presidencia de la Cámara Baja y deberán ahora aclarar al rey si mantienen o no su respaldo. Este lunes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha insistido en que el PP tiene que dar explicaciones públicas para clarificar si quiere seguir con la senda de los "acuerdos racionales y sensatos", tal como ha hecho en las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición, o si opta por abonar un "cordón sanitario antidemocrático" para aislarles, lo que cree que "de facto" convertiría a Feijóo en "socio" de Pedro Sánchez. El PP rechaza responder al ultimátum de Vox sobre un posible pacto para una investidura de Feijóo Sin embargo, el PP no tiene "nada que decir" ni intención de responder, según fuentes del partido a RTVE. Los populares niegan, además, estar manteniendo contactos privados con Vox: "Ya se verá lo que diga Vox mañana", señalan las mismas fuentes.

El PSOE pide "tranquilidad" A las 12:00 horas será el turno del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que busca reeditar un Ejecutivo de coalición con Sumar y el apoyo externo de los partidos nacionalistas. Desde la formación aseguran que no tienen prisa y piden "tranquilidad". "Sánchez estará encantado de presentarse a la investidura, pero vamos a dejar sus tiempos y a ver qué hace Feijóo, aunque sabe que no tiene los apoyos suficientes", ha puntualizado este lunes la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. “Si quiere ir a un debate de investidura, que vaya“ Moncloa recuerda que Feijóo no logró imponer "su proyecto destructivo del antisanchismo" el 23J y cosechó una derrota en la sesión constitutiva del Congreso, no obstante, "si quiere ir a un debate de investidura, que vaya" pues creen que volverá a constatarse un fracaso. En este sentido, fuentes del PSOE reconocen que una investidura fallida pondría en marcha el reloj para una hipotética repetición electoral y ellos prefieren tener más tiempo.

El PP insiste en que gobierne la lista más votada Ya por la tarde, a las 16:00 horas, acudirá al Palacio de la Zarzuela el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato más votado y con más escaños. Ese es, precisamente, el principal argumento que esgrimirá el presidente popular para ser propuesto por el rey como aspirante a la investidura. Además, desde el PP reivindican que Feijóo es el líder que cuenta "con más apoyos". "No me parece aceptable quedarnos sentados [esperando] a que venga un Gobierno de Pedro Sánchez con quienes no quieren a España", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Cope el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien ha abogado por "intentarlo todo y dialogar con todo el mundo". "¿El PNV? Sí, pero el PSOE también", ha añadido. "Podemos ver a Feijóo negociar con las fuerzas políticas un programa de gobierno, nuestro deber como fuerza más votada es intentar la investidura", ha indicado González Pons, reiterando que esto será así si Felipe VI hace el encargo al partido con más votos y que está obligado a "presentar un modelo de España a contrastar con el de Pedro Sánchez". Cabe recordar que el artículo 99 de la Constitución establece que el rey "propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno", si bien no determina que deba ser candidato el ganador de las elecciones.