Las autoridades de Pakistán han conseguido rescatar a las ocho personas, entre ellas seis niños, que llevaban más de doce horas atrapados en una telecabina en el norte del país. Ha sido una peligrosa operación aérea que ha requerido la ayuda de varios helicópteros.

Más de diez horas después del incidente, el Grupo de Servicios Especiales (SSG) del Ejército de Pakistán ha rescatado a cinco de las ocho personas que "estaban colgando en el aire después de que el cable de un telesilla se rompiera en la localidad de Allai", según ha informado el medio paquistaní Geo News.

"Todos los niños han sido rescatados con éxito y seguridad. Gran trabajo en equipo por parte de los militares, los departamentos de rescate, la administración del distrito y la población local", ha escrito el primer ministro interino, Anwaarul Haq Kakar, en la red social X, anteriormente Twitter.

