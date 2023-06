India y Pakistán han evacuado ya a unas 40.000 personas de zonas costeras y en riesgo ante el inminente paso del ciclón Biparjoy, de un total de casi 100.000 evacuaciones previstas entre ambos países y que ya ha dejado siete muertos en India.

Biparjoy, clasificado como tormenta ciclónica muy grave, tocará tierra el jueves por la noche entre Mandvi, en la provincia india de Gujarat, y Karachi, en el sur de Pakistán.

“Cyclone Warning for Saurashtra and Kutch Coasts: Orange Message.VSCS BIPARJOY at 1430IST of today about 300 km WSW of Devbhumi Dwarka, 330 km W of Porbandar, 320 km SW of Jakhau Port and 430 km S of Karachi .To cross near Jakhau Port (Gujarat) AROUND evening of 15th June as VSCS. pic.twitter.com/oY6pdR0lM3“