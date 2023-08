Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente del país, Gustavo Petro, ha admitido ante la Fiscalía haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de su padre, caso por el que ha sido imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito por una presunta financiación ilegal.

Petro Burgos ha desatado la tormenta al contar a la Fiscalía que parte del dinero fue recibido de manera ilegal de un narcotraficante y de empresarios la usó en beneficio propio y otra fue a parar a la campaña presidencial de Petro en 2022.

"Llamo la atención en ese aspecto, señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer habrían superado los topes permitidos por la ley (ya que) una parte de esos dineros no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales", ha asegurado el fiscal Mario Burgos, según ha recogido Radio Caracol.

Burgos ha manifestado que Petro ha aportado información relevante y desconocida hasta el momento, y que reconoció haber recibido "altas sumas de dinero" de Samuel Santander Lopesierra, alias "El hombre Malboro", de Gabriel Hilsaca y de Oscar Camacho.

"Una parte de esos dineros fueron utilizados por Nicolás Petro y Days Vásquez (su expareja), para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial", ha añadido el fiscal.

La otra parte del dinero, según ha explicado Burgos, fue invertida en la campaña presidencial de 2022. Además, "altas sumas de dinero de grandes empresarios" fueron ingresadas a la campaña sin presentar una notificación. Nicolás Petro se ha comprometido a entregar documentación, audios y otro tipo de pruebas como gesto de colaboración con la Justicia del país.

El fiscal ha explicado que Nicolás Petro, detenido el pasado sábado en Barranquilla, hizo esas revelaciones como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia luego de que el martes fuera imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Nicolás Petro fue candidato a la Gobernación del Atlántico en 2019 y es diputado a la Asamblea de ese departamento, cargo al que se comprometió a renunciar como parte del acuerdo.

Petro asegura que continuará hasta 2026

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha afirmado este jueves que continuará su mandato hasta 2026 y que "han intentado" enfrentarlo con su hijo Nicolás Petro Burgos para tumbar su Gobierno.

"Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca (...) para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia", ha señalado el mandatario en un acto con campesinos en Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. REUTERS/Vannessa Jimenez

Petro, que el próximo lunes cumplirá el primero de sus cuatro años en el poder, ha subrayado que su elección se la debe "al pueblo y a nadie más" y por eso "es al pueblo al que debo responder".

"Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales (...) Nos vamos hasta el año 2026", ha enfatizado.

En su discurso en Sincelejo, Petro ha asegurado que su hijo mayor no puede haber hablado de negocios de corrupción porque no fue eso lo que él les enseñó.

"No dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí hay una presente, les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido", ha dicho el presidente, quien ha acusado a sus opositores de frotarse las manos enfrentando "al hijo contra el padre".