Javier Fesser: "El lema de 'CampeoneX' es que no hay nada imposible"

Campeones (Javier Fesser, 2018) ha sido el mayor fenómeno del cine español de los últimos años. La vieron más de tres millones y medio de espectadores, recaudó más de 23 millones de euros, consiguió 3 Goyas (Mejor película, actor revelación y canción) y, sobre todo, dió visibilidad a la gente con discapacidad. La esperadísima segunda parte, CampeoneX, se ha presentado este martes en Madrid, llegará a los cines el próximo 18 de agosto y vuelve a contar con la participación de RTVE.

Sin duda la rueda de prensa más divertida, emocionante y divertida del año, en la que han participado Fesser, los productores de la película (Luis Manso y Álvaro Longoria) y los principales protagonistas: Elisa Hipólito, Brianeitor, Jesús Vidal, Gloria Ramos, Sergio Olmo, Jesús Lago Solís, José de Luna, Fran Fuentes, Alberto Nieto, Roberto Chinchilla, Ángel Medina, Stefan López, Claudia Fesser y Jelen García.

Fesser asegura que: "En esta nueva historia hemos podido mostrar la capacidad más allá del ámbito deportivo. Aparecen los centros, las relaciones familiares, las relaciones sentimentales, relaciones familiares... o la gestión de cosas más profundas como el amor, el dolor, la muerte o el perdón. Y todo eso dentro de la amistad y del amor de todos los personajes de CampeoneX, que es alrededor de lo que gira toda la película".

Nuevas y potentes incorporaciones

La película nos muestra cómo una joven entrenadora (Elisa HIpólito) logra reunir a los "Campeones", pero en vez de la liga de baloncesto los inscribe, por error, en el campeonato de atletismo, lo que dará lugar a todo tipo de de desgracias y calamidades, a los que tendrán que enfrentarse nuestros campeones.

Fesser ha asegurado que el gran lema de esta segunda parte es que: "no hay nada imposible". Y ha puesto como ejemplo a una de las nuevas incoprotaciones de la película, Brianeitor2002 (Brian Albacete Oliver), un joven Gamer y Youtuber con atrofia muscular degenerativa de nacimiento, que solo le permite mover dos dedos de las manos: "El mundo virtual, de los videojuegos, nos iguala y hace desaparecer las etiquetas. Cualquiera puede destacar, aunque en la vida real esté en una silla de ruedas. Y en el caso de Brianeitor su circunstancia física queda totalmente eclipsada por su alegría, su rapidez, su inteligencia, su sentido del humor... Su perspectiva luminosa de la vida es tan grande y tan inspiradora... La gente que piense que qué pinta Brian en un equipo de atletismo comprobará que Brian es una estrella y un elemento fundamental en un equipo de atletismo, de astronautas o de lo que sea. Porque Brianeitor, y todos los actores que están aquí, son el ejemplo perfecto de que no hay nada imposible".

Javier Fesser y Brianeitor durante la rueda de prensa

De hecho, Brian es toda una estrella en internet, con más de 3 millones de seguidores: "Creo que esta película también puede servir para que la gente vea que el mundo de los videojuegos no es solo coger la consolita y ya -señala-. Puede ser un trabajo, un hobby o servir de distracción para muchas personas con discapacidad. Ahora es mi trabajo, pero antes me ayudaba a divertirme porque yo no me podía ir a jugar a la pelota".

"Encontrar a Brian fue complicado", ha confesado Fesser, que tenía clara la derivación hacia la discapacidad funcional: "abrimos el abanico a este mundo de etiquetas para tratar de borrarlas. Además, el mundo del videojuego asociado al deporte nos parecía una ocasión buenísima para volver a hablar de valores y de deportividad".

Se ha rodado durante más de 9 semanas en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid rtve

La otra incorporación más destacada al reparto es la de la joven actriz Elisa Hipólito (hija del actor Carlos Hipólito y que lleva actuando desde niña en musicales como Billy Elliot o Grease) y que interpreta a una joven entrenadora. ""En la primera parte teníamos a Javier Gutíerrez interpretando a un entrenador muy experimentado pero que estaba todo el rato enfadado -ha asegurado Fesser-. Mientras que Cecilia es la inexperiencia total, pero tiene muchísimas ganas y una motivación absoluta".

"Estaba nerviosísima todo el rato, pero los Campeones me han ayudado muchísimo -confiesa la actriz-. Y tuve la suerte de formar un vínculo emocional muy fuerte con Jelen García desde el casting, así que cuando nos cogieron a las dos creo que se formó uan relación muy bonita y especial que es fundamental para la película".

Jelen García, otro de los nuevos fichajes, interpreta a la cuidadora de Brianeitor: "Esa conexión especial entre las dos ha ido creciendo durante el rodaje y nos hemos ido aportando cosas, porque elisa es una actriz muy generosa".

La tercera actriz nueva es Claudia Fesser, hija del director: "En la primera película ya hice de Couch de los Campeones y aquí no solo repito la experiencia sino que tengo la suerte de actuar junto a ellos. Y en un papel de mala muy divertido. He crecido personal y profesionalmente con ellos".