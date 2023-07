23:33

Míriam Nogueras avisa a Sánchez de que no le harán presidente "a cambio de nada". "Buenas noches, no puedo comenzar sin dar las gracias gigantes a toda la gente que hoy nos ha dado su confianza. Nosotros sí que hemos entendido el resultado y creemos que nuestro pueblo que aprovecha las oportunidades y esta es una oportunidad y se abre una nueva etapa para el cambio y recuperar la unidad y las cosas se han de empezar de forma diferente. Hemos mantenido la posición y recibido muchas críticas y ha merecido la pena y no me temblará el pulso: no haremos presidente a Sánchez a cambio de nada".