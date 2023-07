Ventiladores y agua en los colegios electorales para pasar el calor del 23J

Además de las tradicionales urnas y papeletas, los ventiladores y el agua fría también serán protagonistas de la jornada electoral de este domingo debido a las altas temperaturas esperadas en España, especialmente en el sur peninsular.

Son las primeras elecciones generales que se organizan en julio y muchos de los colegios electorales no estaban preparados para el despliegue, por lo que han tenido que destinarse miles litros de agua y ventiladores para hacer frente al calor, especialmente, para los miembros de las mesas electorales.



La previsión meteorológica apunta que será un día mayoritariamente soleado y caluroso. Los cálculos de la Aemet vaticinan más de 35 grados en el este, sur y centro del país y Baleares, entre 38 y 40 grados en La Mancha, Extremadura y Andalucía y más de 40 grados en áreas del Guadalquivir. Tres capitales de provincia llegarán o superarán los 40 grados: Córdoba (41) Ciudad Real y Granada (40). En el otro extremo, Donostia, Coruña, Santander y Oviedo se quedarán en 24 de máxima.

El efecto de las temperaturas en la participación es aún una incógnita, así como la fecha, con muchos ciudadanos disfrutando de sus vacaciones, lo que ha disparado el voto por correo: el 94,2% de los que los solicitaron lo ha emitido, la cifra más alta de la democracia.

En Cataluña, por ejemplo, el 41% de los institutos tiene algún espacio común climatizado y en el caso de las escuelas , este porcentaje baja al 16%, según datos del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Aun así, en ciudades como Barcelona el Ayuntamiento ha repartido centenares de ventiladores para los espacios que no tengan climatización y se distribuirán unos 9.000 litros de agua en botellas y ha cambiado la ubicación de algunas mesas. En Baleares, la Consejería de Salud reforzará la Central de Coordinación del SAMU 061 y ofrece doce ambulancias para acompañar a personas con alguna discapacidad a votar de manera presencial. En la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha comprado 61 ventiladores para los colegios y ha encargado a la Brigada de Obras que reparta agua a lo largo de la jornada a todos los miembros de las mesas.

Los puntos de votación se instalan esencialmente en espacios municipales que, normalmente, sí que están climatizados, y en centros escolares o institutos que, en cambio, carecen en su mayoría de aire acondicionado . En el caso de los centros que ya tienen algún espacio común climatizado, esto no significa que sea en el que se instalan las urnas, pues habitualmente se opta por las salas polivalentes o polideportivos porque son los espacios más grandes, pero no acostumbran a tener aire acondicionado.

Ventiladores donde no haya climatización

Más de 2.700 ventiladores en Madrid

Mientras, en Madrid se distribuirán 2.700 ventiladores, dispensadores de agua y alargadores. En Castilla y León, el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) ha invertido 3.000 euros en climatizar los colegios y, en Murcia, el de Lorca ha hecho acopio de botellines de agua y de ventiladores. Desde Castilla-La Mancha, en Toledo, se ha optado por aparatos de aire acondicionado, hasta 67, en las escuelas.

Respecto a Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba sacó a licitación la instalación de más de 70 equipos de refrigeración en los centros de votación que no cuenten con la climatización adecuada y los partidos también tienen previsto la dotación para sus interventores y apoderados.



En algunos puntos del norte, donde se esperan temperaturas muy suaves, no se han previsto medidas extraordinarias, y por ejemplo las juntas provinciales del País Vasco no han recibido recomendación alguna para paliar eventuales episodios de calor, ni tampoco Cantabria tiene pensado tomar decisión alguna.