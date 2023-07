El periodista José Manuel Pérez Tornero ha sido elegido responsable del Programa de cooperación en materia de alfabetización mediática y diálogo intercultural (Cooperation Programme on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue) de la UNESCO.



La Universidad Autónoma de Barcelona, de la que es catedrático de Periodismo, ha informado de la elección a cargo de Shobi Tawil, director del programa Future and Learning Innovation de la UNESCO. Pérez Tornero trabajará en ámbitos como la aplicación de la inteligencia artificial o la lucha contra la desinformación.



El nuevo responsable contará con tres puntos focales: París (Francia), Lagos (Nigeria) y São Paulo (Brasil), y con el apoyo de los especialistas Alton Grizzle, Suraj Ojnufilesi y Esther Hamburger.



Durante los próximos años, Pérez Tornero será el responsable de coordinar los trabajos destinados a cumplir los objetivos de la UNESCO sobre alfabetización mediática y diálogo intercultural, especialmente a través de las aportaciones de los grupos de investigación y universidades de todo el mundo con los que la UNESCO mantiene relaciones.

Defensa y promoción de la libertad de expresión Estos objetivos incluyen la defensa y promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información; la búsqueda de la inclusión en los procesos de transformación digital mediante la equidad en la adquisición de competencias; la elaboración de normas éticas, de conducta y códigos de autorregulación en materia de medios públicos y redes sociales, y la lucha contra la desinformación y las "fake news", que ponen en riesgo los derechos humanos y la democracia. Se pondrá un especial énfasis en todo lo referente a la inteligencia artificial y sus nuevas aplicaciones.



La tarea principal de los diferentes equipos coordinados por Pérez Tornero será la promoción de las políticas públicas de alfabetización mediática y digital, hacer frente aldesafío sociocultural, ético y político que representa la emergencia de la inteligencia artificial profunda y promover el periodismo de calidad.



La UNESCO aprobará la agenda de trabajo sobre estos temas durante la celebración de la Global MIL Week que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Ammán (Jordania), y el lanzamiento de los principales desarrollos se presentará en marzo de 2024 en Alejandría (Egipto).



Pérez Tornero es catedrático del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB. Dirige la Cátedra UNESCO de la UAB y, entre 2021 y 2022, fue presidente de Radio Televisión Española (RTVE).