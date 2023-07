El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha equiparado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se ha mostrado contrario a que el independentismo facilite con sus votos la próxima investidura en las Cortes a cambio de "cuatro migajas".

En declaraciones a RAC1, Puigdemont se ha mostrado reacio a que JxCat apoye la investidura de Feijóo o Sánchez tras las elecciones generales del 23 de julio, ni tan solo para evitar un Gobierno PP-Vox. "¿Alguien puede confiar en la palabra de Pedro Sánchez, cuatro años después?", se ha preguntado, aunque ha reconocido que concedió el indulto a los presos del 1-O. "Pero aquí se acaba, todo lo que ha dado es esto, es poquísimo", ha añadido.

Para Puigdemont, "el balance de Pedro Sánchez es catastrófico", por lo que "tanto da el señor Pedro Sánchez o el señor Feijóo, la realidad es la misma", si bien considera que lo que hace el presidente del Gobierno es "más grave" porque "no va de cara" como el PP.

"El PSOE obtiene el beneficio de la buena gente que se los cree", aunque luego "no lo hacen", y al final el efecto de las políticas de socialistas y populares hacia Cataluña "es el mismo", pero "unos con anestesia, los otros sin anestesia", ha argumentado.

Asegura que miembros del PSOE lo invitaron a explorar un posible indulto

Por otro lado, Puigdemont ha asegurado que personas vinculadas al PSOE lo invitaron a explorar la posibilidad de obtener uno de los indultos que el Gobierno concedió a los líderes independentistas condenados por el 'procés'. "Me dijeron que se podía hablar de esto", ha revelado.

Sin embargo, asegura que su respuesta en todos los casos fue: "No es mi situación la que arreglará el conflicto, no hace falta que me vengáis a presentar soluciones felices, que me entregue y que ya me daréis un indulto y que ya me trataréis bien. No busco esto. Esto no arregla nada".

"Esto era razonable que lo propusiesen porque lo iban a hacer con los presos políticos y, por tanto, era creíble que lo hiciesen, pero yo no estoy dispuesto a esto, yo no busco un indulto. Ya sé que si yo hubiese aceptado esto seguramente estaría en la calle, en Girona, pero no he ido al exilio por esto", ha recalcado.

En relación con la retirada de su inmunidad como eurodiputado por parte del Tribunal General de la Unión Europea –lo que deja la puerta abierta a que se reactive la euroorden contra él tras la sentencia del 'procés'–, Puigdemont ha dejado claro que no piensa entregarse a las autoridades españolas. "No me entregaré nunca, ni que me ofrezcan pasar un mes en la cárcel. No he venido a buscar una solución personal mía", ha señalado.