El candidato del PP a la Presidencia de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha sido elegido este miércoles presidente del Ejecutivo de esta comunidad autónoma gracias a la mayoría absoluta lograda por el PP en el Parlamento regional en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Capellán, elegido en la primera votación del pleno de investidura celebrado este martes y miércoles en la Cámara riojana, solo ha contado con los 17 votos de su grupo; mientras que se han opuesto los 12 diputados del PSOE, los 2 de Vox y los 2 de Podemos-IU.

Se convierte así Capellán en el noveno presidente del Gobierno de La Rioja, sustituye a la socialista Concha Andreu; y la previsión es que tome posesión el próximo viernes, 30 de junio, a las 20:00 horas, en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, donde se firmó el Estatuto de Autonomía de esta región.

El PP obtuvo 17 escaños en las elecciones autonómicas del 28M, cinco escaños más que en las elecciones de 2019, lo que le otorga la mayoría absoluta con la que podrá gobernar en solitario, el PSOE consiguió 12 escaños, tres menos que en los anteriores comicios, mientras Vox, que no tenía representación, logró dos escaños, los mismos que Unidas Podemos-IU.

Capellán insta trabajar para mejorar la vida de los riojanos

Durante su intervención en el pleno, Capellán ha subrayado que su principal interés es trabajar por mejorar la vida de los riojanos, por lo que no tiene un proyecto "cerrado", sino que está "abierto" a quienes quieran trabajar por el bien de la comunidad. "No van a encontrar en mí ni un ápice de pérdida del guante blanco que he lanzado para trabajar juntos por el futuro de nuestra tierra", ha dicho.

También ha incidido en que "ha terminado una etapa, en la que cada partido ha expuesto su alternativa y tenemos que pasar a lo siguiente, que es gobernar para todos los riojanos" porque "nos debemos a todos por igual y a todos los municipios, con lo que no van a encontrar confrontación en mí".

Ha aludido a que concibe la política "como mantener la palabra dada y el compromiso" y su proyecto de Gobierno será el que le guiará, aunque analizará con rigor lo que le propongan, que incorporará si redunda en mejorar la vida de los riojanos.

Además, ha recalcado que ese planteamiento "no es solo un gesto político, sino una convicción" de que "entre todos podemos contribuir mejor a la responsabilidad que nos han otorgado los riojanos", por lo que es partidario de buscar puntos de encuentro y "no hacerlo desde la revolución", sino desde "la armonía social, que es lo que llamamos cohesión social".