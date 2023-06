La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha vuelto a acusar a Vox de "bloquear" el cambio en Extremadura y ha insistido en que les ha ofrecido un acuerdo "proporcional y justo", ya que su partido obtuvo 28 escaños y Vox cinco.

La dirigente 'popular' extremeña continúa en el centro del debate nacional tras negarse a integrar a Vox en un gobierno presidido por ella porque "niegan la violencia machista". Guardiola ofreció a la formación de Santiago Abascal la presidencia de la Asamblea, que estos rechazaron, y les advirtió que si no apoyaban su investidura habría repetición electoral.

"He intentado encontrar puntos donde encontrarnos y donde sus votantes y los míos pudieran estar de acuerdo", ha explicado Guardiola durante su entrevista en RNE para justificar la falta de consenso. "A Espinosa de los Monteros le gusta mucho hablar de matemáticas para progres. Les ofrezco a Vox una clase de matemáticas, de 28 a cinco, esto es casi seis veces más y lo que intentan vender es que queremos el gobierno gratis", ha reprochado a la formación de Santiago Abascal.

La presidenta de PP en Extremadura ha insistido en que "si Vox quisiera un cambio como prometió en campaña y que no quiere sillones" no comprende como "bloquea" el cambio con cinco diputados. Además, considera que la formación liderada por Abascal "no tiene un programa de gobierno para mi tierra, lo tiene para gobierno nacional".

Ante esta situación, el candidato socialista y presidente en funciones de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, que obtuvo los mismos diputados que Guardiola, pero más votos en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, ha dado un paso al frente y ha dicho que se presentará a la investidura y ha instado al resto de partidos a que se abstengan y "dejen que gobierne la lista más votada".

Sobre el adelanto electoral que sobrevuela la comunidad, Guardiola ha asegurado que "es un escenario probable" aunque "sigue con su mano tendida" a Vox porque no apoyará lista del socialista Fernández Vara.

Guardiola asegura a Vara que ella no es "una marioneta de nadie" La dirigente extremeña ha criticado la gestión del presidente socialista en funciones porque "no tiene ganas" y ha sido "el mejor comercial de la marca" del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. "Yo he hecho lo que creía que tenía que hacer", ha señalado. "Yo no soy la marioneta de nadie y parece que el señor Fernández Vara reproduce en mi persona lo que ha hecho él", ha añadido para recriminarle que tras las elecciones autonómicas se despidió de los extremeños y que tras "la llamada de Sánchez" se presenta a la investidura. "Él está acostumbrado a esa sumisión, pero yo estoy en política para solucionar los problemas de la gente, no solo de los que me han votado, también de los que no", ha manifestado. Sobre los polémicos acuerdos a los que ha llegado el PP con Vox en la Comunidad Valenciana y Baleares, Guardiola no ha querido opinar y se ha limitado a decir que le parece "bien y respetable" lo que hagan sus compañeros.