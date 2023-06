19:16

María Guardiola, presidenta del PP en Extremadura

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, se ha negado a pactar un gobierno de coalición con Vox. En el informativo 24 horas de RNE, explica que ofrecieron al partido de Santiago Abascal la presidencia del parlamento autonómico y un programa de medidas con las que pudiesen estar de acuerdo. Por ello, afea a Vox que no apoye un gobierno del PP en solitario: "Si Vox de verdad quiere un cambio y no quiere sillones, lo que tiene que explicar es por qué con 5 diputados lo que está haciendo es bloquear el cambio". No descarta llegar a una repetición electoral, pero asegura que mantiene la mano tendida para llegar a un acuerdo con Vox. Preguntada por los pactos alcanzados en otras comunidades autónomas como Baleares o la Comunidad Valenciana, afirma que respeta lo que hagan sus compañeros de partido.