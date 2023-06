El ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa ha afirmado que el cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes', trabajó "con el partido y con el Gobierno" autonómico por decisión del entonces presidente, Francisco Camps, quien, ha reiterado, estaba al tanto de la financiación irregular de campañas.

"Es obvio que en Valencia (Álvaro Pérez) hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente y trabajaba con la administración pública valenciana", ha señalado este martes el ex secretario general del PPCV en su testifical en el juicio a Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

El Bigotes, en el juicio de Gürtel sobre Fitur: "Yo le pedía a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba"

En sintonía con la versión de Pérez, que Camps niega, Costa ha indicado que ambos tenían una relación "personal, cordial, amistosa" y que el empresario era una "persona de confianza del PP y del presidente", que en alguna ocasión se reunió con él en el Palau de la Generalitat. También ha explicado que, como sostiene la Fiscalía, en 2003 Pérez le dijo que "iba a venir a Valencia" a trabajar "porque se lo había pedido el presidente".

Así las cosas, Costa ha señalado que llegó a reunirse "en varias ocasiones" a solas con El Bigotes y con Camps en un ambiente distendido en el que celebraron "alguna cuestión que había salido bien". "En esas reuniones había alguna conversación cruzada sobre actos vinculados a la administración pública. Se producían conversaciones no sobre adjudicaciones, sino como iba la administración", ha desvelado.

Niega ser testigo "directo" de las presuntas órdenes de Camps

Quien fuese "mano derecha" de Camps en el partido, que fue absuelto junto a él en 2012 en el conocido como "juicio de los trajes", ha comenzado este martes su testimonio suscribiendo la gran mayoría de las tesis de la Fiscalía, que acusa al expresident de dar instrucciones para adjudicar el montaje de un expositor a la empresa Orange Market.

Pero más tarde, durante un tenso interrogatorio de la defensa de Camps en el que el tribunal ha llegado a pedir "calma", ha matizado que de lo que tiene constancia "respecto a la administración pública" es porque se lo decía Álvaro Pérez, que tenía "acceso directo" al expresidente y a exconsejeros, y ha negado haber sido testigo "de forma directa" de que Camps diese órdenes de contratar a Gürtel.

La Fiscalía, además, le ha cuestionado sobre si Camps conocía que Orange Market se encargaba de la organización de los stands de Fitur. "No me cabe ninguna duda. He visto en las comidas que se organizaban por parte de la Generalitat al señor Pérez con Camps. No me cabe duda de que en algunas de esas conversaciones cruzadas se hablaba de cómo se estaba organizando el stand, porque así me lo trasladaba Pérez", ha continuado.

Según Costa, el ahora expresidente "se preocupaba de los escenarios y de la escenografía", como él mismo "dijo en una causa judicial". "No es que lo diga yo porque me lo esté suponiendo, es que lo he visto y lo ha declarado", ha añadido.

Costa también ha sido preguntado sobre si tenía conocimiento de que la contratación y posterior facturación con Orange Market de los grandes eventos se hizo para financiar la deuda pendiente del PP. "Como he dicho en reiteradas ocasiones, a mí eso no me consta", ha respondido.