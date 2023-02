El empresario Álvaro Pérez, 'el Bigotes', considerado cabecilla de la trama Gürtel, ha declarado este lunes en el juicio por la adjudicación irregular del stand valenciano en Fitur de 2009 que tuvo una relación de amistad con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, a quien acudió para tratar de conseguir contratos con la administración valenciana: "Yo le pedía a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba".

El representante de Gürtel en Valencia ha relatado que cuando necesitaba un trabajo se lo pedía a Camps y se lo daban, y también ha asegurado que fue el expresidente valenciano quien le dijo que se fuese a trabajar a Valencia, pues le daría todos los actos del PP.

"Entiendo que ahora se quiera negar lo innegable, pero había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con Camps", ha indicado el Bigotes, quien, como una decena de acusados, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en este juicio de la Audiencia Nacional, en el que el expresidente autonómico se enfrenta a una petición fiscal de 2 años y medio de cárcel por la presunta adjudicación irregular a la trama de un expositor de Fitur, en 2009.

También se han escuchado otras conversaciones mucho más amargas, en las que exdirigentes del PP valenciano intentaban tranquilizar a Pérez, que hablaba entre lágrimas tras el estallido del caso Gürtel. En una de ellas él pidió que hablaran "con el jefe", con "Paco Camps", porque su "obsesión" era que "le transmitieran que no había cometido ningún delito porque esa era mi percepción -decía-". "Era consciente de que me apreciaba y me quería", decía en otra.

Camps niega la amistad: "Todo es un montaje"

En su declaración, Camps ha negado este lunes una vez más que tuviese una relación de amistad con Álvaro Pérez, 'el Bigotes', o que le prometiese trabajo con el PP o con la administración, como ha señalado éste durante su declaración en el juicio que celebra la Audiencia Nacional.

"Todo esto es un montaje espectacular que no hay por dónde cogerlo", ha indicado el exdirigente del PP valenciano ante los medios a la salida del juicio. Ha discrepado "absolutamente" Camps, que ha asegurado que su relación con el Bigotes era exclusivamente para "actos del partido" y que fue enviado por el PP a nivel nacional a Valencia para organizar campañas electorales.

00.28 min Camps admite que se encaró a Correa: "No tiene sentido que pacte con la Fiscalía y haga daño a personas que no hemos nada"

"Este señor me invitó a su boda y fui de manera absolutamente cortés", ha explicado Camps, que ha dicho que simplemente escuchó y aplaudió el discurso en el que el Bigotes le elogió al decir que era "cojonudo como persona y como amigo" y que no fallaba "jamás".

También ha restado valor a la conversación "mantra" reproducida en el juicio en la que felicitaba las fiestas navideñas a este empresario, a quien se refería como "amiguito del alma" y le decía "te quiero un huevo", y ha subrayado una vez más que se trató de una felicitación navideña.

Ha negado asimismo haber estado "inquieto en absoluto" durante la sesión de este lunes, en la que el tribunal ha tenido que pedirle "respeto a la sala" y ha señalado que simplemente les estaba preguntado una duda a los abogados.

Y en declaraciones a los periodistas antes de entrar en la sala, Camps había reconocido que se encaró con Correa. "Le dije que no quería ningún mal para él ni para nadie, no me gusta que nadie tenga un problema personal de este calado; pero no tiene sentido que pacte con la Fiscalía Anticorrupción y haga daño a otras personas que no hemos hecho absolutamente nada, es lo que le dije, no le dije nada más", ha manifestado.