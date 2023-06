La Unión Europea (UE) está a punto de confirmar que eleva su objetivo de consumo de energía renovable del 22% actual al 42,5% en 2030, un compromiso se espera que catapulte las inversiones en fuentes de generación limpia para acelerar la transición hacia una economía descarbonizada.

El acuerdo, que actualiza el vigente objetivo legal del 32%, se asienta sobre una negociación política cerrada en marzo y no es aún definitivo, pues tendrá que validarlo también el Parlamento Europeo, incluidos los últimos retoques introducidos por los países.

Pero se ha superado el principal escollo: el pulso entre Francia y Alemania en el seno del Consejo de la UE, países entre los que siguen saltando chispas incluso después del consenso.

El secretario de Estado germano de Economía y Acción Climática, Sven Giegold, ha señalado en redes sociales que la adopción del acuerdo el viernes en el Consejo "se ha retrasado meses porque Francia quería equiparar el hidrógeno generado con nuclear al renovable. Esto ha fracasado".

"Para nuestros socios europeos, el acuerdo ahora significa expandir las renovables con la misma consistencia con la que lo estamos haciendo exitosamente en Alemania. Francia en particular tendrá que invertir mucho en renovables", ha agregado.

La respuesta de Francia no se ha hecho esperar: "Querido Sven, Francia en 2022 produjo más energía renovable que Alemania, con un consumo final del 20,7% contra el 20,4%. Y en Alemania, el carbón es más del 30% de la producción eléctrica, contra el 0,6% en Francia", le ha respondido este domingo en Twitter la ministra francesa de la Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher.

“Cher Sven,

En 2022, la France a produit plus d’énergies renouvelables que l'Allemagne pour sa consommation finale avec 20,7% contre 20,4%. Et en Allemagne, le charbon, c'est plus de 30% de la production électrique, contre 0,6% en France. https://t.co/l6pg9hYPUT“