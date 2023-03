La Comisión Europea ha propuesto este martes un plan para reformar el mercado eléctrico de la UE centrada en facilitar los contratos a largo plazo para reducir la volatilidad en los precios, algo que ha acentuado la guerra de Ucrania, e impulsar las energías renovables. El objetivo del paquete es hacer que la industria sea más competitiva y limpia, además de proteger mejor a los consumidores.

Pretende que esté en vigor el próximo invierno y, para acelerarlo, ha planteado una serie de medidas más "descafeinadas", asumibles para Alemania y los países que hasta ahora eran más reticentes a este tipo de cambios.

En un comunicado de prensa, Bruselas señala que la propuesta busca incentivar contratos más a largo plazo y más estables de energías limpias, los denominados Acuerdos de Compra de Energía (PPA, en sus siglas en inglés), de modo que se fomenten otras alternativas al gas y se reduzca el impacto de la volatilidad de combustibles fósiles en el precio de la factura eléctrica de los consumidores. Todo ello se impulsará con una competencia leal y mayor transparencia en los mercados mayoristas europeos de energía.

Como defiende la Comisión, la crisis en Ucrania ha subrayado la necesidad de adaptar el mercado eléctrico para mejorar la transición verde y ofrecer, tanto a hogares como a empresas, una red de electricidad renovable que se aleje de los combustibles fósiles. "El diseño actual (...) ha proporcionado un mercado eficiente y bien integrado durante muchas décadas, pero las estrecheces globales de suministro y la manipulación de Rusia de nuestros mercados energéticos ha hecho que muchos consumidores afronten incrementos masivos en sus facturas", ha indicado la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.

