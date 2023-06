Mensajes de redes comparten la imagen de un mapa de temperaturas en España con los valores reflejados en colores fríos y lo presentan como si correspondiera a un grafismo emitido en televisión en los años 80. Es falso. El mapa muestra la previsión de temperaturas en España para el 15 de junio de 2022. La Agencia Estatal de Meteorología desmiente que este grafismo corresponda a un mapa de previsión de temperaturas en la década de los 80.

“Cuando el cambio climático no era modus vivendi de nadie en los años 80”, dice un mensaje del 16 de junio que supera los 2.200 retuits y los 4.600 ‘me gusta'. El texto adjunta un mapa de temperaturas de España con los valores representados en una escala de colores fríos y esa imagen aparece citando un tuit de la cuenta de Eltiempo.es que a su vez muestra un mapa de temperaturas para el 14 de junio de 2023 con los valores en colores calientes y con una alerta de “calor intenso”. Otros mensajes difunden la comparación de los dos mapas y señalan que ahora se muestran las temperaturas con colores cálidos para alarmar a la sociedad, al tiempo que niegan el calentamiento global.

El grafismo difundido en redes con temperaturas en colores fríos no es un mapa de los años 80. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado desde su perfil de Twitter que el mapa no corresponde a esa época, sino que es de 2022. “El supuesto mapa de 1980 es en realidad de junio de 2022", ha asegurado la AEMET, en un mensaje en el que ha detallado que el grafismo con la escala de colores fríos lo publicó el meteorólogo de RTVE Andrés Gómez "para mostrar que el problema no son los colores del mapa”. La Agencia Estatal de Meteorología ha compartido a continuación un mapa de RTVE de 1988 que muestra las temperaturas máximas previstas entonces en España y ha aclarado que “la representación gráfica de las temperaturas ha variado a lo largo del tiempo”.

"#AEMETaclara Sobre los tonos de colores usados en los mapas del tiempo de los años 80 y los actuales. https://t.co/P2Qa1iXqSZ pic.twitter.com/5cVhvetdMA" — AEMET (@AEMET_Esp) June 16, 2023

El mapa con los valores de las temperaturas en colores fríos lo difunde en su cuenta de Twitter el 11 de junio de 2022 el meteorólogo de RTVE Andrés Gómez para ilustrar una previsión de "calor extremo" y para responder a las críticas por el uso de tonos rojos en las altas temperaturas. “Si tanto molesta el rojo, ¡podemos cambiar los colores del mapa! Eso sí, cojamos el color que cojamos para representar el #calor, la previsión no cambia: #CalorExtremo para los próximos días”, explicó en su mensaje. El meteorólogo de El Tiempo de TVE cuenta a VerificaRTVE que su tuit “era ironía” y que su intención era “dar a entender que, aun cambiando los colores, el calor extremo que estamos viviendo no es normal y no podemos acostumbrarnos a eso”. Por ello “en vez de poner tonos cálidos”, utilizó una gama de colores en “tonos fríos”.

A principios de junio de 2022, en RTVE.es ya te alertamos de la ola de calor que se avecinaba en España, con temperaturas que superarían los 42 grados en algunas regiones. Andrés Gómez ha asegurado a VerificaRTVE que publicó el mapa de tonos fríos en respuesta a la desinformación que circuló ese verano en redes sociales, una narrativa falsa que comparaba mapas de temperaturas similares con gamas de colores diferentes para intentar cuestionar el cambio climático.

En VerificaRTVE hemos desmentido anteriormente bulos y desinformaciones que pretenden poner en entredicho la existencia del cambio climático y sus consecuencias. Hemos desmontado falsedades y tergiversaciones como los mensajes que utilizan gráficas sacadas de contexto sobre el deshielo en el Polo Norte para negar el calentamiento global y te hemos explicado que los mapas del tiempo no exageran los colores rojos durante las olas de calor.